Fútbol base
Sant Antoni reconoce a Marga Míguez, portera de Ibiza, tras su fichaje por el Atlético de Madrid de fútbol
El alcalde, Marcos Serra, y el concejal de deportes, Daniel Sánchez, reciben en el Ayuntamiento a la guardameta ibicenca de 15 años, formada en la cantera de la SD Portmany
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, han recibido este viernes en el Ayuntamiento a la joven futbolista Marga Míguez para felicitarla por su reciente fichaje por el Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos de fútbol del país.
La portera portmanyina, de solo 15 años, afronta así un importante paso en su trayectoria deportiva después de haberse formado en las categorías inferiores de la SD Portmany y de haber demostrado, temporada tras temporada, un nivel cada vez más alto. Este desempeño le llevó a debutar con la selección española sub-15 y consagrarse como una de las mejores cancerberas del momento.
«Una gran noticia para el deporte de Sant Antoni y la cantera de la SD Portmany»
Durante la recepción, el alcalde reconoció el esfuerzo, la dedicación y la progresión de Míguez y destacó el orgullo que supone para el municipio que una jugadora surgida de la cantera local tenga la oportunidad de continuar su formación en una entidad de referencia del fútbol español. «Es una gran noticia para el deporte de Sant Antoni y para la cantera de la SD Portmany ver cómo una de sus jugadoras alcanza una oportunidad de este nivel», señaló Serra, que trasladó a la joven guardameta sus mejores deseos de cara a esta nueva etapa.
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha querido aprovechar el encuentro para reconocer públicamente el talento y la proyección de Marga Míguez, que continuará ahora su desarrollo deportivo defendiendo la portería del conjunto colchonero en la capital española.
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