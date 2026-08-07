Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adjudicado las obras de reforma integral del pabellón Quartó de Portmany por un importe de 1.901.528,50 euros a la empresa Hermanos Parrot S.A. La actuación tendrá un plazo de ejecución de once meses y supondrá la modernización completa de una de las principales instalaciones deportivas del municipio.

El proyecto contempla una remodelación profunda del edificio. Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación de la cubierta, la rehabilitación de los vestuarios, la sustitución del pavimento de la pista deportiva y el cambio del sistema de iluminación. También se actualizarán las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización.

La reforma incorporará asimismo diferentes medidas para facilitar el acceso y la circulación de personas con diversidad funcional, además de mejorar el acceso al instituto. El pabellón contará también con nuevo equipamiento deportivo, entre el que se incluyen canastas, porterías y mobiliario.

Placas solares fotovoltaicas con una potencia de 156 kW

Uno de los puntos destacados del proyecto será la mejora de la sostenibilidad de la instalación. La cubierta dispondrá de placas solares fotovoltaicas con una potencia total de 156 kW, destinadas a reducir el consumo energético del edificio y aumentar su eficiencia.

La intervención permitirá renovar tanto la imagen como la funcionalidad del Quartó de Portmany, unas instalaciones utilizadas diariamente por clubes deportivos, escolares, deportistas y vecinos del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni han señalado que la actuación constituye una prioridad por el carácter de referencia que tiene el pabellón dentro de la red deportiva municipal y consideran que su modernización supondrá una mejora significativa en la calidad de los servicios que presta.