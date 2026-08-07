Fútbol | Segunda RFEF
La Peña Deportiva empieza a tomar forma antes de su primer test ante el Inter Ibiza
El técnico Ramiro González destaca el buen ambiente que se está generando en el vestuario y confía en que las nuevas incorporaciones permitan construir un grupo competitivo
La Peña Deportiva continúa dando pasos en su preparación para la temporada 2026/2027 y afrontará este sábado su primer compromiso de pretemporada frente al Inter Ibiza. Después de unas primeras sesiones marcadas por la escasez de efectivos, el conjunto de Santa Eulària ha ido completando progresivamente su plantilla y empieza a adquirir una imagen mucho más cercana a la del equipo que pretende construir durante las próximas semanas.
Ramiro González, técnico del club blanquillo, ha valorado de manera muy positiva la evolución del grupo desde el inicio de los entrenamientos: «La primera semana fue de introducción, con muy poca gente. Al principio intentábamos darle forma, pero la siguiente semana, con las incorporaciones y algún chico a prueba, como es el caso de Yuzún, ya empezamos a parecernos a un equipo», explicó.
El técnico reconoce que existe cierta expectación por comprobar la respuesta del equipo en su primera cita amistosa, ya que «no es lo mismo entrenar que llegar al escenario de un encuentro y verlo». Sin embargo, el entrenador de la Peña Deportiva confía en dar un buen papel en la primera fecha clave de la pretemporada: «Tenemos una pretemporada muy corta y tenemos que ver que ya es un partido para competir. Aunque sea amistoso, se tienen que ver varias cosas y, sobre todo, jugadores que han venido a aportar y a dar ese pasito que nos va a hacer un grupo muy fuerte», concluyó.
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