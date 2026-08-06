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Fútbol | Tercera RFEF

La SD Formentera refuerza su ataque con la llegada de Youssouf Bamba

El delantero marfileño, de 27 años, llega procedente del CD Azuqueca tras disputar 24 partidos y marcar cuatro goles la pasada temporada en Tercera RFEF

Bamba, nuevo fichaje de la SD Formentera.

Bamba, nuevo fichaje de la SD Formentera. / CD Villaralbo

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Juan López

Ibiza

La SD Formentera sigue sumando nuevas piezas a la plantilla que buscará el ascenso en la campaña 2026/2027 de Tercera RFEF. El club rojinegro ha anunciado la incorporación de Youssouf Bamba, delantero centro de 27 años que reforzará la parcela ofensiva del cuadro formenterense de cara a la nueva temporada.

Nacido en Costa de Marfil, Bamba destaca por su fortaleza física, velocidad y capacidad de lucha. El atacante llega procedente del CD Azuqueca, equipo con el que disputó 24 encuentros y anotó cuatro goles durante la última campaña en el Grupo 8 Tercera RFEF.

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El atacante marfileño cuenta con una amplia experiencia en la categoría. A lo largo de su trayectoria ha participado en 109 partidos, en los que ha conseguido 19 tantos, además de aportar numerosos recursos ofensivos a sus compañeros en el ataque. Con su incorporación, la SD Formentera suma potencia y experiencia a su línea ofensiva para afrontar la nueva temporada en Tercera RFEF con la mayor de las garantías.

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