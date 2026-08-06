La SD Formentera refuerza su ataque con la llegada de Youssouf Bamba

La SD Formentera sigue sumando nuevas piezas a la plantilla que buscará el ascenso en la campaña 2026/2027 de Tercera RFEF. El club rojinegro ha anunciado la incorporación de Youssouf Bamba, delantero centro de 27 años que reforzará la parcela ofensiva del cuadro formenterense de cara a la nueva temporada.

Nacido en Costa de Marfil, Bamba destaca por su fortaleza física, velocidad y capacidad de lucha. El atacante llega procedente del CD Azuqueca, equipo con el que disputó 24 encuentros y anotó cuatro goles durante la última campaña en el Grupo 8 Tercera RFEF.

El atacante marfileño cuenta con una amplia experiencia en la categoría. A lo largo de su trayectoria ha participado en 109 partidos, en los que ha conseguido 19 tantos, además de aportar numerosos recursos ofensivos a sus compañeros en el ataque. Con su incorporación, la SD Formentera suma potencia y experiencia a su línea ofensiva para afrontar la nueva temporada en Tercera RFEF con la mayor de las garantías.