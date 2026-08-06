Fútbol | Tercera RFEF
El Inter Ibiza refuerza su proyecto con Puma y Speed Unlimited Baleares
La firma deportiva se convierte en nuevo patrocinador técnico del club, mientras que la bebida energética argentina se incorpora a la nómina de colaboradores para la temporada 2026/27
El Inter Ibiza ha anunciado dos nuevos acuerdos de patrocinio con vistas a seguir reforzando el proyecto deportivo que afrontará la temporada 2026/27. Puma será el nuevo patrocinador técnico oficial de la entidad, mientras que Speed Unlimited Baleares se incorpora como nuevo colaborador del club.
La plantilla interista, que regresó a los entrenamientos de pretemporada el pasado lunes en Es Putxet, ya ha comenzado a utilizar las nuevas equipaciones de entrenamiento suministradas por Puma, una de las marcas deportivas más reconocidas internacionalmente. El acuerdo abre una nueva etapa para el conjunto ibicenco, que dará a conocer en las próximas semanas las camisetas oficiales de competición que lucirá durante la próxima campaña.
A esta incorporación se suma la llegada de Speed Unlimited Baleares. La bebida energética, de origen argentino, inicia su desembarco en las islas de la mano del club ibicenco y pasa a formar parte de la estructura de patrocinadores de la entidad.
Con estos dos acuerdos, el Inter Ibiza continúa fortaleciendo su proyecto deportivo, en la que se espera que sea una nueva campaña llena de sorpresas y buenas noticias para los hombres que dirige Carlos Fourcade.
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