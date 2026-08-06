Genaro López regresa dos años después al CV Eivissa para liderar el proyecto en Primera Nacional

El Club Voleibol Eivissa ha anunciado el regreso de Genaro López, que asumirá la dirección del equipo masculino de Primera Nacional durante la próxima temporada. El técnico argentino-español vuelve a la isla después de haber formado parte del cuerpo técnico de la entidad en la campaña 2023/24, cuando ejerció como segundo entrenador y responsable del análisis estadístico junto a Martín Bermejo.

Su experiencia y buen desempeño dejaron huella en su primera etapa en el conjunto ibicenco, por lo que la directiva ha decidido confiarle el liderazgo de una nueva fase del proyecto deportivo. López cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en los banquillos. Comenzó su carrera como entrenador en 1982 y, desde principios de los años noventa, se especializó también en el análisis del rendimiento y la estadística aplicada al voleibol.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con clubes y selecciones de Argentina, Brasil, España, Hungría, Kuwait y Libia, desempeñando funciones de primer entrenador, asistente, analista y consultor de alto rendimiento.

López ha participado en dos citas olímpicas con la selección argentina

También acumula cerca de veinte años de experiencia dentro de la estructura de la selección argentina, tanto en categorías inferiores como en el combinado absoluto. Su currículum incluye la participación en grandes competiciones internacionales, como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Londres 2012, campeonatos del mundo, la Liga Mundial, los Juegos Panamericanos y diferentes campeonatos sudamericanos.

En su etapa más reciente trabajó en el voleibol libio como asistente del Al Ahly Tripoli, después de dirigir durante la temporada 2024/25 al Club Vóley Palma en la máxima categoría del voleibol español.

Uno de los aspectos más destacados de su perfil es su capacidad para combinar la experiencia en los banquillos con el análisis técnico y estadístico. Licenciado en Sistemas y técnico superior en Ciencias Exactas, López fue uno de los pioneros en introducir el análisis informático en el voleibol argentino.

«Aquí el que no cree está fuera»

Durante su etapa en Palma defendió la necesidad de construir un grupo identificado con el equipo y con el territorio al que representa, además de apostar por el crecimiento y la evolución de los jugadores jóvenes. Una de sus declaraciones resume su carácter competitivo: «Aquí el que no cree está fuera».

La llegada de Genaro López representa para el Club Voleibol Eivissa una apuesta por la experiencia, el conocimiento y la continuidad. El técnico ya conoce la entidad, la isla y buena parte de su estructura deportiva, una circunstancia que facilitará su adaptación y permitirá aprovechar todo el bagaje adquirido durante su extensa carrera internacional.