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Fútbol sala | Segunda División

El Gasifred Atlético presenta su nueva equipación para la temporada 2026/27

El club mantiene sus colores y apuesta por una estética clásica renovada en una indumentaria que pronto estará disponible para los aficionados

El Gasifred Atlético presenta su nueva indumentario de cara a la temporada 2026/2027

El Gasifred Atlético presenta su nueva indumentario de cara a la temporada 2026/2027 / Gasifred Atlético

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Juan López

Ibiza

El Gasifred Atlético ya tiene nueva equipación. El club ibicenco presentó este miércoles la indumentaria que portará a partir de la temporada 2026/27 en la Segunda División de fútbol sala. La camiseta azulona combina una imagen de inspiración clásica con un diseño actualizado, sin renunciar a la identidad y a los colores tradicionales del conjunto isleño.

La nueva prenda, confeccionada por Joma, corresponde al modelo Vintage Eco Retro Royal y será la piel que lucirá el equipo durante el próximo curso deportivo. Asimismo, el diseño busca recuperar una estética reconocible y vinculada a la historia del club, adaptada a las tendencias actuales.

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Los seguidores del Gasifred Atlético podrán adquirir próximamente la camiseta a través de la página web del club, y también durante los partidos que el equipo dispute como local en el Pabellón de sa Blanca Dona.

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