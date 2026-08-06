Fútbol sala | Segunda División
El Gasifred Atlético presenta su nueva equipación para la temporada 2026/27
El club mantiene sus colores y apuesta por una estética clásica renovada en una indumentaria que pronto estará disponible para los aficionados
El Gasifred Atlético ya tiene nueva equipación. El club ibicenco presentó este miércoles la indumentaria que portará a partir de la temporada 2026/27 en la Segunda División de fútbol sala. La camiseta azulona combina una imagen de inspiración clásica con un diseño actualizado, sin renunciar a la identidad y a los colores tradicionales del conjunto isleño.
La nueva prenda, confeccionada por Joma, corresponde al modelo Vintage Eco Retro Royal y será la piel que lucirá el equipo durante el próximo curso deportivo. Asimismo, el diseño busca recuperar una estética reconocible y vinculada a la historia del club, adaptada a las tendencias actuales.
Los seguidores del Gasifred Atlético podrán adquirir próximamente la camiseta a través de la página web del club, y también durante los partidos que el equipo dispute como local en el Pabellón de sa Blanca Dona.
- Pepe Soldat, elegido nuevo presidente de la SD Portmany
- Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Enzo Fernández disfrutan del pádel en Ibiza
- Javier Cardona y Mar Ibán Baker se imponen en la fiesta deportiva de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza
- Un crack del Chelsea se deja ver en Ibiza tras el Mundial de fútbol
- Nicolò Napoli, ajedrecista internacional residente en Ibiza y presidente de la asociación cultural Amics dels Escacs: «El ajedrez continúa creciendo en la isla, pero el gran reto es retener el talento joven»
- El Trasmapi HC Eivissa arranca una temporada más con la ambición intacta
- El Motoclub de Formentera i Eivissa deja su sello en los Dos Días de Trial de Arinsal
- La Travesía de Natación Ciudad de Ibiza regresa este domingo con más de 300 participantes inscritos