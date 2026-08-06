El Gasifred Atlético presenta su nueva equipación para la temporada 2026/27

El Gasifred Atlético ya tiene nueva equipación. El club ibicenco presentó este miércoles la indumentaria que portará a partir de la temporada 2026/27 en la Segunda División de fútbol sala. La camiseta azulona combina una imagen de inspiración clásica con un diseño actualizado, sin renunciar a la identidad y a los colores tradicionales del conjunto isleño.

La nueva prenda, confeccionada por Joma, corresponde al modelo Vintage Eco Retro Royal y será la piel que lucirá el equipo durante el próximo curso deportivo. Asimismo, el diseño busca recuperar una estética reconocible y vinculada a la historia del club, adaptada a las tendencias actuales.

Los seguidores del Gasifred Atlético podrán adquirir próximamente la camiseta a través de la página web del club, y también durante los partidos que el equipo dispute como local en el Pabellón de sa Blanca Dona.