No cualquier bota de fútbol sirve: estas son las que debes comprar a tus hijos para reducir el riesgo de lesiones

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha trasladado a las familias una serie de indicaciones sobre el calzado que deben utilizar los futbolistas en función de su edad y categoría. La medida forma parte de la campaña federativa para prevenir lesiones y proteger la salud articular de los jugadores de todas las categorías y competiciones que se disputarán durante la próxima temporada en las islas.

En las modalidades de Psicomotricidad y Fútbol 8, que comprenden las categorías Debutante, Prebenjamín, Benjamín y Alevín, será obligatorio el uso de botas multitaco o con suela Turf.

Para los jugadores de Fútbol 11 —Infantil, Cadete, Juvenil y Amateur—, la FFIB recomienda utilizar botas con 17 tacos o más. Entre las suelas aconsejadas se encuentran las HG, Turf, AG y MG, preferiblemente con tacos cortos, redondos y distribuidos en mayor cantidad.

La Federación insiste en que la elección de las botas no debe responder únicamente a criterios estéticos o comerciales, ya que el tipo de suela tiene una incidencia directa en el apoyo, la estabilidad y la presión que soportan las articulaciones durante los entrenamientos y los partidos.

Por este motivo, la FFIB pide a los padres que comprueben las características del calzado antes de adquirir unas botas nuevas para sus hijos y que tengan en cuenta tanto la categoría como la superficie sobre la que juegan habitualmente. Una elección adecuada, subraya la entidad, puede contribuir a reducir el riesgo de lesiones a lo largo de la temporada.