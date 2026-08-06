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No cualquier bota de fútbol sirve: estas son las que debes comprar a tus hijos para reducir el riesgo de lesiones

La FFIB establece el uso obligatorio de calzado multitaco o Turf en Fútbol 8 y recomienda suelas con al menos 17 tacos para los jugadores de Fútbol 11

Varios niños disputan el balón durante el torneo Fibwi de fútbol base celebrado en Sant Antoni

Varios niños disputan el balón durante el torneo Fibwi de fútbol base celebrado en Sant Antoni / JA RIERA

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Juan López

Ibiza

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha trasladado a las familias una serie de indicaciones sobre el calzado que deben utilizar los futbolistas en función de su edad y categoría. La medida forma parte de la campaña federativa para prevenir lesiones y proteger la salud articular de los jugadores de todas las categorías y competiciones que se disputarán durante la próxima temporada en las islas.

En las modalidades de Psicomotricidad y Fútbol 8, que comprenden las categorías Debutante, Prebenjamín, Benjamín y Alevín, será obligatorio el uso de botas multitaco o con suela Turf.

Para los jugadores de Fútbol 11 —Infantil, Cadete, Juvenil y Amateur—, la FFIB recomienda utilizar botas con 17 tacos o más. Entre las suelas aconsejadas se encuentran las HG, Turf, AG y MG, preferiblemente con tacos cortos, redondos y distribuidos en mayor cantidad.

La Federación insiste en que la elección de las botas no debe responder únicamente a criterios estéticos o comerciales, ya que el tipo de suela tiene una incidencia directa en el apoyo, la estabilidad y la presión que soportan las articulaciones durante los entrenamientos y los partidos.

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Por este motivo, la FFIB pide a los padres que comprueben las características del calzado antes de adquirir unas botas nuevas para sus hijos y que tengan en cuenta tanto la categoría como la superficie sobre la que juegan habitualmente. Una elección adecuada, subraya la entidad, puede contribuir a reducir el riesgo de lesiones a lo largo de la temporada.

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