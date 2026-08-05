Valdearcos calienta motores para el Mundial de Tiro con Honda de Ibiza

Ibiza empieza a calentar motores para uno de los eventos más importantes del calendario internacional del tiro con honda. La localidad leonesa de Valdearcos acogerá este sábado, dentro de la XXIX Semana Cultural, el Campeonato de León de esta disciplina, una cita que servirá además como carta de presentación de la VII Copa del Mundo de Tiro con Honda, que se disputará en la isla del 19 al 25 de octubre.

La competición arrancará a las 18 horas con los entrenamientos. Una hora más tarde será el turno de las categorías infantiles y, a partir de las 20 horas competirán las categorías femenina y masculina.

La prueba se disputará en la modalidad de pelota de tenis, una variante que elimina cualquier riesgo para participantes y espectadores. Los tiradores deberán demostrar su puntería lanzando contra una diana de 1,20 por 1,20 metros desde distintas distancias según la categoría: 13 metros para los hombres, 10 para las mujeres y ocho para los menores de 14 años.

Cada participante dispondrá de dos rondas de cinco lanzamientos y los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán una medalla conmemorativa. Uno de los grandes atractivos de la jornada llegará al término de la competición.

La organización sorteará un viaje completamente gratuito a Ibiza entre todos los participantes y el público asistente. El premio incluye vuelo de ida y vuelta entre Madrid e Ibiza, además de dos noches de hotel para una persona. El sorteo se celebrará una vez finalice la tirada, prevista sobre las 21 horas.

La jornada concluirá con la presentación oficial de la VII Copa del Mundo de Tiro con Honda, un evento que reunirá en Ibiza a algunos de los mejores especialistas internacionales y que volverá a situar a la isla como uno de los grandes referentes mundiales de una disciplina profundamente ligada a la historia y la tradición balear.