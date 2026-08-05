Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en BalearesBúsqueda de Antoni EscandellVecinos contra Lío IbizaLectura de matrículas en parkings de Ibiza
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda RFEF

La Peña Deportiva blinda su defensa con un internacional de Mali

El central, que fue internacional sub-23 con Mali, aterriza en Santa Eulària tras acumular más de 90 partidos entre Segunda B y Segunda RFEF

Imagen de archivo de Gassama.

Imagen de archivo de Gassama. / Salamanca CF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La Peña Deportiva continúa apuntalando su plantilla para afrontar su regreso a Segunda RFEF y este miércoles ha anunciado el fichaje de Souleymane Gassama (Bamako, 1998), central maliense de 27 años que llega para reforzar la retaguardia del conjunto de Ramiro González.

El nuevo futbolista peñista destaca por su fortaleza física, su contundencia en los duelos y su seguridad defensiva, aunque también sobresale por su capacidad para incorporarse al ataque cuando la situación lo requiere. Un perfil que encaja con la idea de juego del técnico y que aportará experiencia a una zaga llamada a ser uno de los pilares del equipo.

Gassama cuenta con un amplio recorrido en el fútbol español después de vestir las camisetas del San Sebastián de los Reyes, Móstoles, Fuenlabrada, Tudelano y Salamanca UDS, en los que ha acumulado experiencia tanto en Segunda B como en Segunda RFEF.

En total, el defensa suma 67 partidos en Segunda RFEF, categoría en la que además ha visto portería en cuatro ocasiones, y 25 encuentros en la extinta Segunda División B, cifras que avalan su trayectoria en el fútbol nacional. A nivel internacional, el nuevo jugador de la Peña Deportiva llegó a ser convocado con la selección sub-23 de Mali, un reconocimiento al crecimiento que experimentó durante sus primeros años como profesional.

Noticias relacionadas y más

Con la incorporación de Souleymane Gassama, la entidad de Santa Eulària continúa dando forma a una plantilla que buscará competir con garantías en una Segunda RFEF que volverá a exigir el máximo desde la primera jornada. El club sigue moviéndose con decisión en el mercado para dotar a Ramiro González de un equipo capaz de alcanzar cuanto antes el objetivo de la permanencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents