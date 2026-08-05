La Peña Deportiva blinda su defensa con un internacional de Mali

La Peña Deportiva continúa apuntalando su plantilla para afrontar su regreso a Segunda RFEF y este miércoles ha anunciado el fichaje de Souleymane Gassama (Bamako, 1998), central maliense de 27 años que llega para reforzar la retaguardia del conjunto de Ramiro González.

El nuevo futbolista peñista destaca por su fortaleza física, su contundencia en los duelos y su seguridad defensiva, aunque también sobresale por su capacidad para incorporarse al ataque cuando la situación lo requiere. Un perfil que encaja con la idea de juego del técnico y que aportará experiencia a una zaga llamada a ser uno de los pilares del equipo.

Gassama cuenta con un amplio recorrido en el fútbol español después de vestir las camisetas del San Sebastián de los Reyes, Móstoles, Fuenlabrada, Tudelano y Salamanca UDS, en los que ha acumulado experiencia tanto en Segunda B como en Segunda RFEF.

En total, el defensa suma 67 partidos en Segunda RFEF, categoría en la que además ha visto portería en cuatro ocasiones, y 25 encuentros en la extinta Segunda División B, cifras que avalan su trayectoria en el fútbol nacional. A nivel internacional, el nuevo jugador de la Peña Deportiva llegó a ser convocado con la selección sub-23 de Mali, un reconocimiento al crecimiento que experimentó durante sus primeros años como profesional.

Con la incorporación de Souleymane Gassama, la entidad de Santa Eulària continúa dando forma a una plantilla que buscará competir con garantías en una Segunda RFEF que volverá a exigir el máximo desde la primera jornada. El club sigue moviéndose con decisión en el mercado para dotar a Ramiro González de un equipo capaz de alcanzar cuanto antes el objetivo de la permanencia.