Nuevas equipaciones del Class Sant Antoni para representar a toda una isla

El Class Bàsquet Sant Antoni lucirá una nueva ‘piel’ esta temporada, en la que volverá a competir en la Segunda FEB. El equipo ‘portmanyí’ contará con tres equipaciones creadas por Siroko, uno de los patrocinadores principales de la entidad ibicenca. Con tres espectaculares diseños, los sanantonienses representarán a toda una isla y, una campaña más, serán el máximo representante del baloncesto de Ibiza y Formentera.

La primera equipación, como viene siendo habitual, será de color azul, y se ha denominado ‘Horizonte Retro’, inspirándose en las puestas de sol de la isla. Con un diseño muy limpio, combina líneas y degradados en diferentes tonos de azules, con el dorsal y los nombres de los ‘sponsors’ principalmente en blanco.

El segundo uniforme que lucirán los jugadores del Class Sant Antoni ha sido bautizado como ‘La Isla’, en honor a la mayor de las Pitiusas. Es de color verde con toques negros, convirtiéndose en una camiseta que habla de pertenencia, territorio e identidad, y en la que se incluyen líneas topográficas de la isla.

Por último, la tercera de las equipaciones es de color negro, con toques grises y blancos, y recibe el nombre de ‘Olas’. El diseño de esta uniformidad nace del mar que envuelve Eivissa, conformada por una textura orgánica inspirada en el movimiento de las olas.

Las equipaciones se pondrán próximamente a la venta y se podrán adquirir en la web del club. “Se ha hecho algo bastante novedoso en lo que son las categorías FEB. No solamente se han hecho tres equipaciones diferenciadas por colores, sino que cada una de ellas tiene un diseño diferente y una lógica de ese diseño, acompañada por un nombre”, explica Marcos Páez, vicepresidente y gerente del CB Sant Antoni.

“Desde el club instamos a nuestros aficionados a que vayan mirando la que más les puede gustar porque en un plazo muy breve se va a lanzar una campaña de camisetas personalizadas para que la gente pueda adquirir la suya”, destaca Páez.