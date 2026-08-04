Baloncesto | Segunda FEB
Raúl Jodra y Vito Gagliardi completan el ‘staff’ técnico del Class Sant Antoni
Jodra será entrenador asistente mientras que Gagliardi será el fisioterapeuta del Class Sant Antoni en la Segunda FEB
El Class Sant Antoni de la Segunda FEB contará esta temporada con los servicios de Raúl Jodra como entrenador asistente y de Vito Gagliardi como fisioterapeuta. Ambos completarán el staff técnico del primer entrenador, Boris Balibrea, en el que continuarán Marc Játiva y Bea Pacheco como técnicos ayudantes, así como Nico Acosta como preparador físico.
Jodra será el encargado de ocupar el puesto que deja libre Cristina Miguel, que ha pasado a ocuparse únicamente de la dirección técnica de la cantera de la entidad de Portmany. Por su parte, Gagliardi ocupará el lugar que deja vacante Daniela Ricci.
Jodra llega al Sant Antoni tras haber dirigido al CB Es Castell en la Tercera FEB la temporada pasada. Además, el talentoso preparador catalán cuenta con experiencia en banquillos como el del SESE, el Santfeliuenc, L’Hospitalet, el Castelldefels y el CB Ripollet.
Por su parte, Gagliardi ya conoce la Segunda FEB, puesto que en la campaña 25-26 estuvo como fisioterapeuta en el Club Baloncesto Toledo. Además, cuenta con una amplia experiencia en Argentina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pepe Soldat, elegido nuevo presidente de la SD Portmany
- Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Enzo Fernández disfrutan del pádel en Ibiza
- La UD Ibiza y la SD Ibiza vuelven a darse la mano por las Festes de la Terra
- Javier Cardona y Mar Ibán Baker se imponen en la fiesta deportiva de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza
- La UD Ibiza ficha al central Eric Curbelo por una temporada más otra opcional
- Nicolò Napoli, ajedrecista internacional residente en Ibiza y presidente de la asociación cultural Amics dels Escacs: «El ajedrez continúa creciendo en la isla, pero el gran reto es retener el talento joven»
- La SD Ibiza se pone en marcha con el talento de la isla como bandera
- El Trasmapi HC Eivissa arranca una temporada más con la ambición intacta