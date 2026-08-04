Raúl Jodra y Vito Gagliardi completan el ‘staff’ técnico del Class Sant Antoni

El Class Sant Antoni de la Segunda FEB contará esta temporada con los servicios de Raúl Jodra como entrenador asistente y de Vito Gagliardi como fisioterapeuta. Ambos completarán el staff técnico del primer entrenador, Boris Balibrea, en el que continuarán Marc Játiva y Bea Pacheco como técnicos ayudantes, así como Nico Acosta como preparador físico.

Jodra será el encargado de ocupar el puesto que deja libre Cristina Miguel, que ha pasado a ocuparse únicamente de la dirección técnica de la cantera de la entidad de Portmany. Por su parte, Gagliardi ocupará el lugar que deja vacante Daniela Ricci.

Jodra llega al Sant Antoni tras haber dirigido al CB Es Castell en la Tercera FEB la temporada pasada. Además, el talentoso preparador catalán cuenta con experiencia en banquillos como el del SESE, el Santfeliuenc, L’Hospitalet, el Castelldefels y el CB Ripollet.

Por su parte, Gagliardi ya conoce la Segunda FEB, puesto que en la campaña 25-26 estuvo como fisioterapeuta en el Club Baloncesto Toledo. Además, cuenta con una amplia experiencia en Argentina.