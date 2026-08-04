La Peña Deportiva se lleva a Yuzún Ley para reforzar su banda derecha

La Peña Deportiva sigue dando forma a su plantilla para su regreso a Segunda RFEF y ya tiene una nueva pieza para su defensa. El conjunto de Santa Eulària ha cerrado la incorporación de Yuzún Ley Pizá (Arrecife, 2004), lateral derecho de 22 años que aterriza en la Villa del Río para reforzar el costado diestro del equipo de Ramiro González.

El futbolista canario llega con un perfil claro: velocidad, recorrido y capacidad para incorporarse al ataque. Un lateral asociativo y trabajador, con buen despliegue físico y fuerte en los duelos, que destaca también por su vocación ofensiva y su capacidad para generar peligro desde la banda.

Yuzún Ley se formó en la cantera del Real Mallorca, donde completó buena parte de su etapa de formación y llegó a disputar dos temporadas con el filial bermellón. Su trayectoria también le ha llevado a vestir las camisetas del Andratx y el Manacor, donde acumuló experiencia en el fútbol balear antes de dar el salto a Ibiza.

Raíces familiares chilenas

El nuevo jugador peñista tiene además raíces familiares chilenas, ya que su padre es de este país. Su nombre ha aparecido en alguna ocasión relacionado con el entorno de la selección de Chile, aunque no ha llegado a debutar con el combinado absoluto. Un vínculo que añade un punto de interés a la trayectoria de un futbolista que ahora afronta un nuevo reto en Santa Eulària.

Con su llegada, la Peña Deportiva incorpora una alternativa para una posición que exige piernas, velocidad y capacidad para recorrer la banda durante los 90 minutos. Yuzún Ley se suma así a un proyecto que prepara su regreso a Segunda RFEF con el objetivo de asentarse en la categoría y pelear por la permanencia.

El conjunto de Ramiro González continúa perfilando una plantilla que tendrá que adaptarse rápidamente a una competición exigente y en la que cada detalle puede marcar la diferencia. La Peña Deportiva sigue moviendo ficha.