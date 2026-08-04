Fútbol | Segunda RFEF
La Peña Deportiva se lleva a Yuzún Ley para reforzar su banda derecha
El lateral canario, formado en la cantera del Mallorca, llega a Santa Eulària para aportar velocidad, recorrido y profundidad al proyecto de Ramiro González
La Peña Deportiva sigue dando forma a su plantilla para su regreso a Segunda RFEF y ya tiene una nueva pieza para su defensa. El conjunto de Santa Eulària ha cerrado la incorporación de Yuzún Ley Pizá (Arrecife, 2004), lateral derecho de 22 años que aterriza en la Villa del Río para reforzar el costado diestro del equipo de Ramiro González.
El futbolista canario llega con un perfil claro: velocidad, recorrido y capacidad para incorporarse al ataque. Un lateral asociativo y trabajador, con buen despliegue físico y fuerte en los duelos, que destaca también por su vocación ofensiva y su capacidad para generar peligro desde la banda.
Yuzún Ley se formó en la cantera del Real Mallorca, donde completó buena parte de su etapa de formación y llegó a disputar dos temporadas con el filial bermellón. Su trayectoria también le ha llevado a vestir las camisetas del Andratx y el Manacor, donde acumuló experiencia en el fútbol balear antes de dar el salto a Ibiza.
Raíces familiares chilenas
El nuevo jugador peñista tiene además raíces familiares chilenas, ya que su padre es de este país. Su nombre ha aparecido en alguna ocasión relacionado con el entorno de la selección de Chile, aunque no ha llegado a debutar con el combinado absoluto. Un vínculo que añade un punto de interés a la trayectoria de un futbolista que ahora afronta un nuevo reto en Santa Eulària.
Con su llegada, la Peña Deportiva incorpora una alternativa para una posición que exige piernas, velocidad y capacidad para recorrer la banda durante los 90 minutos. Yuzún Ley se suma así a un proyecto que prepara su regreso a Segunda RFEF con el objetivo de asentarse en la categoría y pelear por la permanencia.
El conjunto de Ramiro González continúa perfilando una plantilla que tendrá que adaptarse rápidamente a una competición exigente y en la que cada detalle puede marcar la diferencia. La Peña Deportiva sigue moviendo ficha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pepe Soldat, elegido nuevo presidente de la SD Portmany
- Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Enzo Fernández disfrutan del pádel en Ibiza
- La UD Ibiza y la SD Ibiza vuelven a darse la mano por las Festes de la Terra
- Javier Cardona y Mar Ibán Baker se imponen en la fiesta deportiva de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza
- La UD Ibiza ficha al central Eric Curbelo por una temporada más otra opcional
- Nicolò Napoli, ajedrecista internacional residente en Ibiza y presidente de la asociación cultural Amics dels Escacs: «El ajedrez continúa creciendo en la isla, pero el gran reto es retener el talento joven»
- La SD Ibiza se pone en marcha con el talento de la isla como bandera
- El Trasmapi HC Eivissa arranca una temporada más con la ambición intacta