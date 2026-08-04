El Motoclub de Formentera i Eivissa deja su sello en los Dos Días de Trial de Arinsal

El Motoclub de Formentera i Eivissa ha vuelto a demostrar el nivel de su cantera y la capacidad de sus pilotos para competir lejos de casa. La entidad pitiusa desplazó este fin de semana a once pilotos y cuatro mochileros hasta Andorra para participar en los Internacionales Dos Días de Trial de Arinsal, una de las pruebas de larga duración más exigentes y multitudinarias del calendario europeo, que reunió a más de 315 participantes.

La cita, celebrada los días 1 y 2 de agosto en el entorno de Arinsal, Pal y el Coll de la Botella, obligó a los pilotos a afrontar dos jornadas de alrededor de 45 kilómetros y entre 16 y 18 zonas cada día, con un recorrido marcado por la dureza del terreno y el exigente nivel técnico.

La representación del Motoclub estuvo encabezada por Xicu Marí, vigente campeón de España de Cadetes 2025, que decidió afrontar el reto mayúsculo de competir en la categoría roja, la de máxima dificultad. El ibicenco compartió recorrido con 15 pilotos de mucho nivel, entre ellos el doble campeón del mundo de TrialGP Adam Raga, que terminó imponiéndose con solo dos puntos de penalización, además de otros pilotos habituales del Campeonato del Mundo.

Xicu Mari comenzó el sábado con "buen ritmo" y llegó a situarse entre los cinco y seis primeros puestos, pero varios errores en las últimas zonas, ubicadas dentro del río, le hicieron perder posiciones. Terminó la jornada con 40 puntos de penalización y en la octava posición.

Un domingo complicado

El domingo, el reto se complicó todavía más. Una fuerte caída en la zona seis provocó que Marí se golpeara una mano y dañara el soporte de la bomba de freno de su motocicleta. El piloto, sin embargo, se negó a tirar la toalla. Con una reparación provisional y fuertes molestias físicas, completó todas las zonas y sumó 45 puntos, finalizando decimosexto en la jornada.

El esfuerzo tuvo premio. Xicu Marí cerró los Dos Días de Arinsal en una meritoria decimoquinta posición final de la categoría roja, con 85 puntos acumulados y después de medirse durante todo el fin de semana con algunos de los mejores especialistas europeos y pilotos japoneses.

También brilló con luz propia Joan Lluís Cardona en la categoría verde, la más numerosa de la competición, con 149 participantes. El piloto pitiuso protagonizó una actuación prácticamente impecable. El sábado solo penalizó un punto y terminó sexto, mientras que el domingo volvió a completar una gran jornada con únicamente tres puntos, lo que le permitió acabar undécimo. Con cuatro puntos totales, Cardona se hizo con una espectacular séptima posición final.

En la misma categoría destacó también Javier Serra, que protagonizó una primera jornada perfecta al completar todas las zonas sin penalización. Su tarjeta de cero puntos le permitió acabar segundo, aunque los criterios de desempate le impidieron ocupar la primera posición. El domingo sumó seis puntos y terminó 21.º, cerrando la prueba en una notable decimotercera posición. Domènec Gelabert fue de menos a más y acabó 55.º con 21 puntos, mientras que José María Torres terminó 78.º con 30 puntos.

En la categoría azul, de nivel alto y con 47 participantes, el único representante del Motoclub fue Lluís Planells. El joven piloto, compañero de Xicu Marí en la Escuela de Motociclismo de Ibiza, completó una actuación regular durante las dos jornadas y finalizó en una destacada 23.ª posición con 41 puntos.

La expedición pitiusa también dejó buenos resultados en amarillos, categoría en la que participaron 104 pilotos. Andreas Fernández protagonizó una de las grandes remontadas del fin de semana. Después de acabar 47 el sábado con 14 puntos, firmó una magnífica segunda jornada con solo cinco penalizaciones y una octava posición que le permitió escalar hasta el vigésimo puesto final.

Los pilotos ibicencos junto a Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa / Motoclubfe

Marc Cardona también fue de menos a más. Tras ser 48.º el sábado con 15 puntos, mejoró hasta la décima plaza dominical con solo seis penalizaciones. Terminó 23.º de la general con 21 puntos. Juan Prats fue 26.º con 23 puntos, mientras que Antonio Riera finalizó 31.º con 25 puntos y Vicent Torres ocupó la 33.ª posición con 26 puntos.

La expedición del Motoclub de Formentera i Eivissa se marcha así de Andorra con un balance "más que positivo" y con "varios resultados destacados en una competición que exige al máximo a pilotos y equipos". La séptima posición de Joan Lluís Cardona, la segunda plaza de Javier Serra en la primera jornada, las remontadas de Andreas Fernández y Marc Cardona y, especialmente, la capacidad de Xicu Mari para completar la prueba después de una dura caída y una avería mecánica ponen de manifiesto el nivel y la capacidad de sacrificio de los pilotos pitiusos.

La cita sirvió además como una exigente preparación para algunos de los representantes del club de cara a la próxima prueba del Campeonato de España de Trial, que se disputará en septiembre en A Coruña. Allí, los ibicencos volverán a "buscar nuevos retos y resultados para seguir dejando el nombre del motociclismo pitiuso entre los mejores".