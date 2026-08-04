Elías Escandell se rebela contra la arena de Lommel con una remontada de siete puntos

Elías Escandell volvió a demostrar este fin de semana su capacidad de reacción en uno de los escenarios más duros del motocross europeo. El piloto ibicenco del Motoclub de Formentera i Eivissa sumó siete valiosos puntos en la novena prueba del Campeonato de Europa EMX250, disputada en el circuito belga de Lommel, coincidiendo con el Gran Premio de Flandes del Mundial de Motocross.

El trazado belga, famoso por su profunda arena y por el rápido deterioro de la pista con el paso de las motos, puso a prueba al máximo a los 47 pilotos que tomaron parte en la competición. Escandell afrontó la cita al manillar de la Honda número seis del Maddii Racing Team.

El sábado no comenzó de la mejor manera para el ibicenco. Con dificultades para encontrar una puesta a punto que le permitiera sentirse cómodo sobre su motocicleta, Escandell fue 36.º en los entrenamientos libres y mejoró posteriormente hasta la 27.ª posición en los cronometrados.

Un resultado que le obligó a partir desde una posición retrasada en la primera manga, una circunstancia especialmente complicada en un circuito como Lommel. En la primera carrera, Escandell no logró encontrar el ritmo necesario para entrar en la zona de puntos y terminó en la 25.ª posición, a más de dos minutos del vencedor, el danés Nicolai Skovbjerg.

El domingo, sin embargo, apareció la mejor versión del piloto ibicenco. Tras realizar algunos cambios en la puesta a punto de la Honda, Escandell afrontó una segunda manga sobre una pista todavía más castigada. Y la carrera se complicó todavía más en la salida, cuando otro piloto impactó contra él y lo mandó al suelo, obligándole a remontar desde las últimas posiciones.

Lejos de rendirse, el piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa protagonizó una espectacular remontada. Con un ritmo muy alto y vuelta a vuelta, Escandell fue recuperando posiciones hasta cruzar la bandera a cuadros en una meritoria decimocuarta plaza, sumando siete puntos para la clasificación del Campeonato de Europa. El británico William Askew se llevó la victoria en esta segunda manga.

El resultado permitió a Escandell cerrar el Gran Premio de Flandes en la 17.ª posición de la clasificación conjunta de EMX250, con siete puntos. El vencedor absoluto de la cita fue Nicolai Skovbjerg, acompañado en el podio por William Askew y Francesco Bellei.

Tras nueve pruebas, el piloto ibicenco ocupa la 26.ª posición de la clasificación provisional del Campeonato de Europa EMX250, con 50 puntos. Escandell continúa así acumulando experiencia en su primera temporada con el Maddii Racing Team Honda, después de haber logrado semanas atrás un brillante tercer puesto en la prueba disputada en Portugal.

La primera manga lastró sus opciones de conseguir un resultado todavía más destacado en Lommel, pero la reacción del domingo deja una lectura positiva. Caerse en la salida, levantarse desde el fondo y terminar 14.º en uno de los circuitos más exigentes del continente permitió a Escandell sumar siete puntos y volver a demostrar que tiene recursos para pelear incluso cuando la carrera se pone cuesta arriba.