Un crack del Chelsea se deja ver en Ibiza tras el Mundial de fútbol

Ibiza vuelve a ser refugio para las estrellas del deporte internacional. El último en dejarse ver por la isla ha sido Enzo Fernández, futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina, que ha aprovechado sus días de vacaciones tras la disputa del Mundial de Estados Unidos para desconectar, descansar y disfrutar de unos días en Ibiza.

El centrocampista del Chelsea, subcampeón del mundo después de que Argentina cayera en la final ante España, ha elegido la isla para pasar parte de sus vacaciones. El futbolista, que este verano ha sido relacionado con el Real Madrid, ha combinado el descanso con el deporte y no ha dejado de lado su preparación física durante su estancia en Ibiza.

El jugador ha aprovechado estos días para salir al mar a bordo de una embarcación y también para continuar con sus entrenamientos. De hecho, una de sus sesiones tuvo lugar en el campo municipal de fútbol Sánchez y Vivancos, donde coincidió con varios integrantes del Ibiza Rugby Club.

Precisamente, el futbolista aprovechó el encuentro para fotografiarse este martes junto a la plantilla del conjunto ibicenco, que compartió instalaciones con el internacional argentino durante su sesión de entrenamiento. Una imagen que no tardó en circular y que dejó una curiosa estampa: una de las estrellas del fútbol mundial compartiendo césped con los jugadores del rugby ibicenco.

La presencia del centrocampista del Chelsea se suma así a la larga lista de deportistas de primer nivel que eligen Ibiza como destino durante sus vacaciones. El argentino, que viene de disputar un Mundial y de quedarse a las puertas del título, ha encontrado en la isla unos días para cargar pilas antes de regresar a la rutina y afrontar una nueva temporada.

Además del interés deportivo que despierta su presencia, su visita llega en un verano en el que su nombre ha estado relacionado con el mercado de fichajes. El Real Madrid habría seguido de cerca su situación, aunque por ahora el jugador continúa vinculado al Chelsea. Mientras se decide su futuro deportivo, el internacional argentino disfruta de Ibiza. Barco, entrenamiento y rugby. Unas vacaciones diferentes para una de las figuras del fútbol mundial.