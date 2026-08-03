El Trasmapi HC Eivissa arranca una temporada más con la ambición intacta

El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Eivissa puso en marcha este lunes su proyecto para la temporada 2026-27 en la División de Honor Plata del balonmano español. La plantilla celebró su primer entrenamiento en el Polideportivo de Es Pratet después de una presentación ante la directiva, representantes institucionales y medios de comunicación.

El conjunto ibicenco afronta un mes de agosto de máxima exigencia, con sesiones dobles de preparación física y táctica y cuatro partidos amistosos antes del comienzo de la competición, previsto para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.

El conjunto ibicenco afronta una temporada más en la segunda categoría nacional apoyado en la estabilidad de su proyecto. El cuerpo técnico continúa al frente del equipo y la plantilla mantiene prácticamente intacta la columna vertebral de la pasada temporada, lo que permitirá conservar los automatismos y la identidad de juego adquiridos durante el último curso y que le permitieron luchar por el play-off hasta las jornadas finales.

A ese bloque se incorporan Iván Calvo y Bruno García, dos refuerzos llamados a aportar calidad, frescura y nuevas alternativas tácticas. El club también recupera a Juani Montoto, que vuelve a estar disponible para el inicio de la preparación tras su marcha en las pasadas navidades.

«Llevamos siete años en Plata y eso no es gratis»

El director financiero y de relaciones institucionales del club, Óscar Prohens, recordó la «magnífica temporada» que llevó a cabo el equipo en la pasada campaña y dio la bienvenida a las caras nuevas de la plantilla. «Disfrutad de esta oportunidad que tenéis de estar aquí. Llevamos siete años en Plata y eso no es gratis», señaló Prohens, quien destacó la variedad de jugadores procedentes de todos los sitios de España en la plantilla, a los que tratará «como si fueran de la familia».

También intervino la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, que volvió a mostrar su respaldo al proyecto naranja: «Somos una familia. Aunque sois los que más me hacéis sufrir, disfruto mucho viéndoos», afirmó.

Fuster se mostró convencida de las posibilidades del equipo durante la nueva campaña: «Nada puede salir mal con este equipazo. Confío mucho en este equipo, como he hecho otros años, y este no puede ser menos», manifestó la concejala, que agradeció el trabajo del club y aseguró sentirse parte de «esta familia ibicenca».

La primera gran cita, ante el Sinfín Santander

La Liga comenzará el fin de semana del 13 de septiembre cuando el equipo ibicenco haga su primera aparición lejos de Es Pratet, visitando la pista del Blendio Sinfín Santander Ciudad. Será una primera prueba de máxima dificultad para medir el nivel del conjunto naranja en su primer compromiso serio de la temporada.

Otro de los encuentros destacados del calendario llegará el 25 de octubre, en la séptima jornada, cuando el Barça Atlètic visite Ibiza. El filial azulgrana será uno de los grandes atractivos de una temporada en la que el HC Eivissa espera volver a convertir su pabellón en uno de sus principales puntos fuertes.