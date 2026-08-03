Baloncesto
Rafael Triguero recibe a la entrenadora de Ibiza Cristina Miguel de la Rosa tras su convocatoria con las categorías inferiores de la selección española
El alcalde de Ibiza felicita a la técnica por su segunda convocatoria consecutiva con las selecciones nacionales base
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha recibido este lunes en su despacho a la entrenadora ibicenca Cristina Miguel de la Rosa para felicitarla por haber sido convocada, por segundo verano consecutivo, por la Federación Española de Baloncesto (FEB) para formar parte del cuerpo técnico de las selecciones españolas de formación.
Después de trabajar el pasado verano con la selección española masculina U14, Miguel de la Rosa ha sido designada este año para integrarse en el equipo técnico del combinado nacional U13. La convocatoria supone un nuevo reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo en la formación de jóvenes talentos.
Durante el encuentro, Triguero destacó el orgullo que representa para la ciudad contar con profesionales que llevan el nombre de Ibiza al máximo nivel del baloncesto estatal y deseó a la entrenadora muchos éxitos en esta nueva experiencia.
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