Trote
Odisea Sala, Fairway La Vitard y Emre Winner triunfan en la noche de trote de Sant Rafel
Los tres ejemplares se imponen en la reunión celebrada el pasado sábado, que constó de tres carreras de trote enganchado sobre 2.100 metros, con pruebas nacionales e internacionales
El Hipódromo de Sant Rafel celebró el pasado sábado una nueva jornada de carreras organizada por la Federació Balear de Trot. El programa estuvo compuesto por tres pruebas sobre una distancia de 2.100 metros, en las que se impusieron Odisea Sala, Fairway La Vitard y Emre Winner.
La reunión comenzó con el Premi La Sanatana, reservado a potros nacionales de dos años y disputado mediante salida autostart. Odisea Sala, conducida por Toni 'Benet', se llevó la victoria con un registro de 1.32:9. La segunda posición fue para Ormay Plus, con José Luis Torres, mientras que Onyx du Crack, guiado por Juan Costa, completó el podio.
Emre Winner firmó el mejor registro de la noche
A continuación se celebró el Premi Llamp CR, una prueba internacional con salida mediante hándicap. Fairway La Vitard, con Vicente Marí a las riendas, logró el triunfo tras competir desde los 2.150 metros y marcar un tiempo de 1.21:7. Jack Saltor, conducido por Julio Marí, terminó segundo, mientras que Mon Petit Royal, con Lucía Tur, ocupó la tercera plaza.
La jornada se cerró con el Premi Lolivator, también de categoría internacional y modalidad hándicap. Emre Winner, conducido por Carlos Riera, se adjudicó la victoria con un registro kilométrico de 1.18:1 -el mejor de la noche- sobre 2.150 metros. John Wayne HM, con Vicente Marí, acabó en segunda posición tras partir desde los 2.100 metros, y Gitano de Feline, guiado por Germán Valero Torres, fue tercero.
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