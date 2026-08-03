Lluvia de medallas para el tiro con arco pitiuso en los Campeonatos de España

El tiro con arco de Ibiza y Formentera ha vuelto a demostrar su excelente estado de forma en los Campeonatos de España Iberdrola de arco recurvo y arco compuesto celebrados en Madrid. La representación pitiusa ha cerrado una intensa semana de competición con un balance de diez medallas —dos oros, cuatro platas y cuatro bronces—, además de numerosos puestos de honor en las diferentes categorías.

Los primeros éxitos llegaron en el Campeonato de España U15, U18 y U21, disputado entre 29 y el 31 de julio, en el que los jóvenes arqueros de las Pitiusas consiguieron ocho medallas. En Recurvo U15 Hombre, Hugo Alejandro Manrique, del Club de Tir amb Arc Formentera, se proclamó subcampeón de España, mientras que Víctor López terminó séptimo y Álvaro Madrid ocupó la duodécima posición.

En la categoría femenina U15, María Valente, del Club de Tir amb Arc Es Cubells, logró la medalla de bronce. Aina Sangonzalo finalizó séptima y Emma Moya fue décima, completando una destacada actuación individual que tuvo continuidad en la competición por equipos.

El ibicenco Eduardo Santolaria se proclamó campeón de España en Recurvo U18

El combinado balear femenino de Recurvo U15, formado por Aina Sangonzalo, Emma Moya y María Valente, se proclamó campeón de España. Por su parte, el equipo masculino integrado por Hugo Alejandro Manrique, Víctor López y Álvaro Madrid consiguió la medalla de bronce. También subieron al tercer escalón del podio María Valente y Hugo Alejandro Manrique en la modalidad de Recurvo Mixto.

Otro de los grandes protagonistas de la expedición fue Eduardo Santolaria, del club S’Arc d’Eivissa, que se proclamó campeón de España en Recurvo U18 Hombre. En esta misma categoría, Jason Antonio Ferrer fue octavo, Gabriel Valente Ribas terminó noveno y Aitor Ramiro Poley concluyó undécimo.

El equipo balear masculino U18, formado por Santolaria, Ramiro y Ferrer, también rozó el título nacional. La final terminó en empate y tuvo que decidirse mediante una flecha de desempate. La suma de los tres lanzamientos dejó a los baleares a un solo punto del oro, por lo que se adjudicaron una meritoria medalla de plata.

El equipo femenino de Compuesto y el masculino de Recurvo sumó otras dos platas para la expedición

El medallero de las categorías inferiores se completó con el bronce conseguido por Paula Hidalgo, del Club de Tir amb Arc Es Cubells, en Compuesto U21 Mujer. La arquera pitiusa volvió así a situarse entre las mejores especialistas del país.

Tras las ocho medallas logradas por la cantera, la competición absoluta, celebrada entre el 31 de julio y el 2 de agosto, aportó otras dos platas para la expedición de Ibiza y Formentera. El equipo balear de Compuesto Mujer, integrado por Nur Gómez, Paula Hidalgo y Cristina Planells, alcanzó el segundo puesto del podio.

La segunda medalla llegó en Recurvo Hombre, donde el conjunto formado por Eduardo Santolaria, Aitor Ramiro y Toni Roig también se proclamó subcampeón de España. En el plano individual, Santolaria volvió a destacar con una sexta posición, mientras que Ramiro terminó decimotercero y Adrià Prats fue vigesimoquinto.

Ibiza y Formentera, una vez más entre los referentes nacionales de este deporte

En arco compuesto, Nur Gómez firmó otra de las mejores actuaciones individuales del campeonato al finalizar sexta. Juan Carlos Cornelis rozó el Top-10 en la categoría masculina, en la que concluyó undécimo, mientras que el equipo mixto formado por Gómez y Cornelis terminó en quinta posición.

Los resultados obtenidos en Madrid confirman el crecimiento del tiro con arco en Ibiza y Formentera y el buen trabajo desarrollado desde los clubes y los programas de tecnificación. El balance final de diez medallas y numerosos puestos destacados sitúa de nuevo a la cantera y a los arqueros absolutos pitiusos entre los referentes nacionales de este deporte, fruto del trabajo diario de deportistas, entrenadores, clubes, familias e instituciones.