Piragüismo
Facundo González y Roy Kikozashvili alcanzan las finales B en el Nacional de Sprint Olímpico
Los palistas del Club Nàutic Sant Antoni fueron decimoquintos en K2 500 metros y decimosextos en K2 1.000 en el campeonato disputado en Asturias
Los palistas del Club Nàutic Sant Antoni Facundo González y Roy Kikozashvili han cerrado con buenas sensaciones su participación en el Campeonato de España de Sprint Olímpico, celebrado durante el pasado fin de semana en el embalse de Trasona, en Asturias.
Los dos deportistas lograron clasificarse para la final B en las pruebas de K2 500 y K2 1.000 metros. En la distancia de 500 metros finalizaron sextos en su final, resultado que les permitió ocupar la decimoquinta posición de la clasificación general. En la prueba del kilómetro fueron séptimos en la final B y decimosextos de la general.
González y Kikozashvili, únicos representantes del club sanantoniense en la competición, se quedaron además muy cerca de acceder a la final A en los 1.000 metros. Su entrenador, Eduardo Prendes, lamentó las dificultades que tienen para preparar esta distancia en la bahía de Sant Antoni debido a la elevada presencia de embarcaciones y a la amplitud de las zonas balizadas para el baño en el margen perteneciente al municipio de Sant Josep.
La expedición del CNSA valoró de forma muy positiva los resultados obtenidos después de varios meses de intenso trabajo, en los que ambos palistas han mostrado un gran compromiso con los entrenamientos diarios. Tras el campeonato nacional de sprint, los deportistas disfrutarán ahora de un breve descanso antes de comenzar la preparación para el Campeonato de España de Surfski, que se disputará a mediados de septiembre en Alicante.
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