El sueco Anton Lindqvist completa la plantilla del Class Sant Antoni

Anton Lindqvist es nuevo jugador del Class Bàsquet Sant Antoni, con el que jugará en la Segunda FEB durante la temporada 26-27. Nacido en Suecia hace 24 años, se trata de un alero que busca su primera oportunidad fuera de su país, y que ahora aportará su calidad al equipo ibicenco, que quiere ser nuevamente uno de los conjuntos importantes de la tercera categoría masculina en España.

Las dos últimas temporadas jugó en el equipo del Nässjö Basket de la Sweden Basketligan, la primera división en el baloncesto sueco. Con ellos acabó en séptima posición en la fase regular y se clasificó para los cuartos de final del play-off por el título. Sin embargo, el Nässjö cayó en este cruce inaugural frente al Norrköping por un balance de 3-1. Anteriormente, formó parte del Umea, equipo en el que militó durante cuatro temporadas.

Según figura en la estadísticas de la web www.proballers.com, en su último curso en el Nässjö anotó 132 puntos en 27 partidos jugados (con un promedio de casi 5 por encuentro). Anotó 35/55 en tiros de dos puntos y 23/38 en los triples. Además, capturó 53 rebotes (24 ofensivos y 29 defensivos) y repartió 12 asistencias.

Con la incorporación de Lindqvist, el Class da por cerrada la plantilla que entrenará Boris Balibrea en el ejercicio 26-27. El balance ha concluido con un total de ocho altas, ocho bajas y cinco renovaciones, en lo que ha supuesto una transformación radical del plantel portmanyí de cara a la temporada que arrancará el próximo mes de octubre.