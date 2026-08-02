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Fútbol | Primera Regional Preferente

Pepe Soldat, elegido nuevo presidente de la SD Portmany

La Asamblea General del club ratifica al nuevo dirigente, que relevará a María José Castillo tras dos años y medio de mandato

Pepe Soldat, nuevo presidente de la SD Portmany.

Pepe Soldat, nuevo presidente de la SD Portmany. / SD Portmany

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Juan López

Ibiza

La SD Portmany ya tiene nuevo presidente. La entidad portmanyina nombró en la tarde de este sábado a Pepe Soldat como nuevo dirigente del club, tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El nuevo presidente toma el relevo de María José Castillo, que permaneció durante dos años y medio en la presidencia y a quien la entidad ha agradecido públicamente su trabajo, dedicación y compromiso durante su mandato.

Soldat, estrechamente vinculado al club desde su etapa como futbolista de la cantera, ha desempeñado posteriormente distintas funciones y responsabilidades dentro de la entidad. El club sanantoniense quiso destacar en un comunicado su trayectoria, compromiso y la implicación de su familia con el club a lo largo de los años, así como valorar especialmente su contribución para mantener a la institución deportiva como uno de los referentes del fútbol pitiuso.

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Durante la reunión también se aprobaron el cierre de la temporada deportiva y el correspondiente ejercicio económico, además de la bienvenida por parte de la SD Portmany a la nueva Junta Directiva encabezada por Soldat, que inicia una etapa marcada por el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo e institucional y preparar al club para su nueva andadura en la Primera Regional Preferente.

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