Nicolò Napoli, ajedrecista internacional residente en Ibiza y presidente de la asociación cultural Amics dels Escacs: «El ajedrez continúa creciendo en la isla, pero el gran reto es retener el talento joven»

El ajedrez ibicenco se encuentra en uno de sus mejores momentos. La presencia cada vez mayor de nuevos torneos, jugadores federados y un notable crecimiento de la presencia en los colegios, asociaciones y actividades municipales han conducido a un mayor interés por parte de los jóvenes de la isla. Así lo sostiene Nicolò Napoli, presidente desde enero de Amics dels Escacs, la asociación cultural de Ibiza que busca difundir esta disciplina más allá de la competición.

La trayectoria de Napoli ayuda a explicar esa ambición. Italiano de 41 años y residente en Ibiza desde hace cerca de una década, aprendió a jugar a los diez y, desde entonces, se ha proclamado campeón en su país de origen, además de participar en numerosas competiciones de índole internacional y mundial.

Asimismo, Napoli ha impulsado algunos proyectos con el ajedrez como protagonista, tales como Castle Project, una iniciativa desarrollada por Erasmus+ entre España, Italia y Alemania, y que proyecta el ajedrez en los colegios para trabajar distintas competencias, especialmente con alumnos con dificultades de atención y concentración.

Festes de la Terra, la próxima cita ajedrecística de la isla

La próxima cita ajedrecista de la isla tendrá lugar durante la mañana del próximo 9 de agosto en el Parque de la Paz. Los torneos de Festes de la Terra reunirán entre 40 y 60 jugadores que se dividirán en federados y aficionados, en una competición en la que se espera que el gran nivel y la deportividad sean las protagonistas.

El calendario tendrá su gran cita en octubre con el Ibiza Chess Festival, que se celebrará en Sant Antoni y para el que se esperan alrededor de 150 participantes. Según Napoli, el evento contará con jugadores «de unos 20 países» y con figuras de alto nivel. Su dimensión internacional permite además conectar el ajedrez con la promoción turística de la isla, ya que durante el verano se suman aficionados extranjeros que descubren las competiciones mientras pasan sus vacaciones en Ibiza.

«Cada vez hay más curiosidad», resume Napoli, que destaca que en 2026 se han organizado más actividades que el año anterior. También percibe un interés creciente de la federación balear y confía en que el calendario continúe ampliándose durante 2027.

Un 70% de los jugadores federados de la isla tienen 16 años o menos

Amics dels Escacs, tal y como apunta Napoli, tiene una finalidad distinta a la de un club deportivo. Mientras los clubes centran su labor en la competición, esta asociación pretende desarrollar el ajedrez «en todas sus formas»: enseñanza, divulgación, actividades sociales y apoyo a quienes desean formarse o competir fuera de Ibiza.

Una de las razones que explican el auge que está experimentado el ajedrez en la isla se encuentra en el deporte base, ya que aproximadamente un 70% de los jugadores federados tiene 16 años o menos. Este peso de la base se explica, en buena medida, por el trabajo realizado en colegios e institutos, donde las actividades y el impulso que recibe este deporte es cada vez mayor.

El crecimiento numérico, sin embargo, no siempre se traduce en continuidad deportiva. El principal obstáculo aparece cuando los jóvenes alcanzan los 18 o 19 años y abandonan Ibiza para estudiar o trabajar. Aunque pueden seguir federados, participar en las ligas y torneos de Baleares les obliga a desplazarse con frecuencia.

Retener el talento joven, una de las mayores dificultades

«Hay un recambio continuo de jugadores que destacan», explica Napoli. A su juicio, los niños ibicencos pueden competir hasta los 14 o 16 años en conocimientos y experiencia con los de otras islas. Las diferencias aparecen después, cuando en otros territorios existe una estructura mayor, más entrenadores y mejores posibilidades para continuar la formación.

Asimismo, muchos jóvenes progresan de manera autodidacta, mediante clases particulares o a través de entrenamientos por Internet. Para reducir esas dificultades, Amics del Escacs ofrece ayudas para cubrir gastos de formación o desplazamiento de jugadores que quieran competir fuera.

«El ajedrez no tiene barreras físicas ni sociales», defiende Napoli, cuya idea resume su manera de entender una disciplina que puede estar presente en un colegio, una competición internacional o una asociación social, siempre que el objetivo sea el de compartir lo que el juego le ha aportado y conseguir que más personas puedan conocerlo y practicarlo.

«Los jóvenes ahora creen que pueden aprender ajedrez sin esfuerzo gracias a la tecnología»

Napoli considera que la tecnología ha facilitado el acceso a este deporte, pero también ha creado la sensación de que se puede aprender sin esfuerzo: «Cuando comencé, mejorar exigía estudiar libros y analizar partidas. Ahora cualquier joven puede encontrar vídeos, ejercicios o rivales en Internet en pocos segundos, aunque esa abundancia de recursos no sustituye la disciplina», sostiene.

«Parece que todo es más fácil, pero los que destacan son los que mantienen la curiosidad y la ilusión», afirma un Napoli que también observa cómo muchos adultos prefieren jugar exclusivamente en plataformas digitales. Sin embargo, «quien quiere progresar necesita entrenamiento, constancia y preparación mental», apunta el presidente.

Entre los jóvenes ibicencos, señala especialmente a Xavi Marí Guasch, de 13 años, que aprendió a jugar a los cinco y que ya ha sido subcampeón balear de su categoría y ha representado a Baleares en el campeonato entre comunidades autónomas. Napoli considera que podría convertirse en uno de los mejores jugadores de la isla y, si continúa su progresión, en uno de los mejores de España, aunque dependa de otros factores.

Mayor presencia en el Ibiza Chess Festival y que todos los colegios cuenten con equipo de ajedrez, entre los principales objetivos

De cara al próximo año, la asociación cultural se ha marcado un objetivo ambicioso: organizar un encuentro en el que todos los colegios e institutos de Ibiza estén representados por sus propios equipos de ajedrez. La iniciativa serviría para llevar el deporte a los cinco municipios, reforzar el trabajo de cantera y detectar nuevos talentos.

Asimismo, Amics dels Escacs también pretende mejorar la calidad del Ibiza Chess Festival y superar en las siguientes ediciones los aproximadamente 150 participantes previstos este año. El crecimiento de las licencias, el aumento de los torneos y la presencia del ajedrez en nuevos espacios muestran que existe una base sobre la que avanzar. El siguiente movimiento será construir una estructura capaz de acompañar a los jóvenes y evitar que su progresión se interrumpa cuando llega el momento de salir de la isla.