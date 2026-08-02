Javier Cardona y Mar Ibán Baker se imponen en la fiesta deportiva de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza

La playa de ses Figueretes volvió a convertirse durante la mañana de este domingo en uno de los principales escenarios deportivos del verano ibicenco con la celebración de una nueva edición de la VII Travesía de Natación Ciudad de Ibiza. La prueba, organizada por el Club Trideporte, reunió a más de 300 nadadores y confirmó el creciente interés por una cita que combina competición, participación popular y promoción de la natación en aguas abiertas.

El Canal de Nado de ses Figueretes acogió las pruebas de 500 y 2.000 metros, además de la modalidad de relevos 4x500 metros. Deportistas de diferentes edades, procedencias y niveles compartieron una mañana marcada por el esfuerzo, la superación personal y el buen ambiente, en un recorrido privilegiado frente al perfil de Dalt Vila.

Javier Cardona recorre los últimos metros antes de llegar a la meta. / Toni Escobar

La prueba de 2.000 metros ofreció una competición muy igualada en la categoría masculina. Javier Cardona, del AD Ibiza Half Triathlon, consiguió la victoria con un tiempo de 28:19. El nadador se impuso por apenas seis segundos a Pau Torres, (CN Eivissa), que cruzó la meta en 28:25. El podio masculino lo completó Rafael Reyes, también representante del AD Ibiza Half Triathlon, con un registro de 28:30 segundos.

Cardona confirma así el gran estado de forma por el que atraviesa, después de que hace tan solo una semana se coronara en la segunda jornada de Acuatlones, celebrado también en ses Figueretes y que también batió récord de participantes respecto al año anterior.

Mar Ibán Baker, la más rápida una vez más en ses Figueretes

En la clasificación femenina de los 2.000 metros, Mar Iban Baker (AD Ibiza Half Triathlon) fue la más rápida como ya hiciera la semana pasada, y se adjudicó el triunfo con un tiempo de 30:28. La segunda posición correspondió a Nia Moana Freundlieb, (Hamburger Schwimmverband), que completó el recorrido en 31:20. Tanit Álvarez (Club Náutico Santa Eulalia) cerró las posiciones de honor con una marca de 31:24, a solo cuatro segundos de la segunda clasificada.

La distancia de 500 metros también dejó finales muy ajustados. En categoría masculina, Francisco José Pérez, del Club Náutico Santa Eulalia, logró la primera posición parando el crono en 6:46. Miquel Llorens (CN Eivissa) fue segundo tras registrar una marca de 6:48, y Marc Ribas, también del Club Natació Eivissa, completó el podio masculino con un tiempo de 7:20.

Mar Ibán Baker cruza la línea de meta en la categoría femenina. / Toni Escobar

En la categoría femenina de los 500 metros, Patricia Quirós (Saltoki Trikideak) se proclamó ganadora con un tiempo de 7:15. Laia Roig, del Club Náutico Santa Eulalia, ocupó la segunda plaza con 7:16, después de protagonizar uno de los desenlaces más apretados de la mañana, mientras que la tercera posición fue para María Castillo (CN Mairena del Aljarafe), que terminó la prueba con una marca de 8:01.

Llorens, Sirigniano, Wong y Torres se impusieron en la prueba de relevos

En la prueba de relevos 4x500 metros, la victoria fue para el equipo formado por Miquel Llorens, Viloa Sirignano, Aroa Wong y Pau Torres, que completó los cuatro giros al Canal de Nado de Figueretas con un tiempo de 28:53. La segunda posición correspondió al conjunto integrado por Francisco José Pérez y Mar Fernández, que cruzó la meta en 29 minutos exactos, a solo siete segundos de los ganadores. El podio lo completaron María Torres, Martina Noguera, Tanit Álvarez y Renee Álvarez, con un registro de 29:49.

Más allá de los resultados, la organización quiso destacar el carácter abierto, familiar e inclusivo de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza. Durante la ceremonia de entrega de premios se reconoció también al participante más joven y al de mayor edad, poniendo en valor la diversidad generacional de una prueba en la que conviven deportistas experimentados, aficionados y personas que afrontan por primera vez un reto de estas características.

La entrega de trofeos dio paso al tradicional sorteo de regalos entre los participantes, que sirvió como cierre a una intensa mañana de actividad. Nadadores, acompañantes, voluntarios y miembros de la organización compartieron los últimos momentos de una jornada que volvió a unir deporte, convivencia y promoción de hábitos de vida saludables.

El balance de esta nueva edición ha sido muy positivo tanto por el nivel de participación como por la respuesta del público y de los propios nadadores. La imagen del Canal de Nado de Figueretas lleno de deportistas volvió a confirmar la consolidación de una prueba que cada año gana presencia dentro del calendario estival.

Concluida la competición, el Club Trideporte ya piensa en la próxima convocatoria con el propósito de continuar mejorando la experiencia de los participantes y reforzar el prestigio de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza. La cita aspira a seguir creciendo y a mantenerse como una de las pruebas de referencia de la natación en aguas abiertas en las Pitiusas.