Dylan Torres y Aaron Barragán se llevan el 'Torneo de Petanca Festes de la Terra' de Ibiza

Dylan Torres y Aaron Barragán, representantes del Club Petanca San Antonio, se proclamaron ganadores del Torneo de Petanca Festes de la Terra 2026, disputado este sábado en las pistas municipales del paseo Juan Carlos I de Ibiza.

Torres y Barragán se alzaron con el primer puesto de la clasificación general, por delante de sus compañeros del Club Petanca San Antonio Óscar Torres y Antonio García. La pareja mixta formada por Andrés Reyes y María Costa terminó en tercera posición, mientras que Javier Alonso y Rosa Tur, del Club Petanca Cas Serres, completaron el cuadro de honor con el cuarto puesto.

La competición, organizada por el Club Petanca Ibiza y patrocinada por el Ayuntamiento de Ibiza, formó parte del programa de las fiestas patronales de la ciudad. Un total de 17 equipos participaron en el torneo, disputado en la modalidad de dupletas y abierto tanto a jugadores federados como no federados.

Guery Deprez y Jackie Boussemart se llevaron la categoría de consolación

La jornada comenzó a las 19 horas y se prolongó hasta aproximadamente la una de la madrugada. La primera fase se desarrolló mediante un sistema de grupos, mientras que las siguientes rondas se resolvieron por eliminación directa.

En la categoría de consolación, la victoria fue para Guery Deprez y Jackie Boussemart, del Club Petanca Cala de Bou. Cristian Muñoz e Indalecio Muñoz, que compitieron como pareja mixta, finalizaron en segunda posición. La entrega de premios puso el cierre a una intensa jornada de petanca incluida en el programa de las Festes de la Terra 2026.