Isa Alcaraz y Lucía Serrano seguirán una temporada más en el San Pablo-Eivissa

El San Pablo-Eivissa continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 con las renovaciones de Isa Alcaraz y Lucía Serrano. El conjunto ibicenco garantiza así la continuidad de dos jugadoras importantes, tanto por su rendimiento dentro de la pista como por su implicación con el grupo.

Isa Alcaraz afrontará una nueva campaña defendiendo los colores del club de Ca n'Escandell después de haberse consolidado como una de las referencias del equipo. Desde la posición de pívot, la jugadora ha aportado presencia, carácter y un sacrificio colectivo que ha ayudado en más de una ocasión sobre la pista.

También continuará Lucía Serrano, una jugadora que, pese a su juventud, ha conseguido dejar huella desde su llegada al equipo. Su velocidad, descaro y desborde han convencido al San Pablo para mantener su apuesta por ella. De hecho, la ala se ha consolidado como una de las figuras más importantes en el ataque turquesa, aportando goles, asistencias y desequilibrio.

Con estas dos renovaciones, el San Pablo-Eivissa mantiene en su plantilla a dos jugadoras imprescindibles en el esquema de Sergio Oruj y que aspirarán a continuar creciendo durante la campaña 2026/27.