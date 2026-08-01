Pádel
Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Enzo Fernández disfrutan del pádel en Ibiza
Los jugadores, que estuvieron presentes en la final de la Copa del Mundo que ganó la selección española, echaron unos partidos en las instalaciones del Ibiza Pádel Indoor, en el Ibiza Club de Campo
La isla de Ibiza se ha convertido, un verano más, en uno de los destinos favoritos de los mejores futbolistas del mundo. Después de que aparecieran imágenes de los campeones del mundo Ferrán Torres, Marcos Llorente y Lamine Yamal disfrutando del mar pitiuso en las últimas semanas, en esta ocasión ha sido el turno de los futbolistas argentinos.
El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y el centrocampista del Chelsea FC, Enzo Álvarez, han aprovechado los días de descanso tras la final de la Copa del Mundo para disfrutar de unos partidos de pádel en las instalaciones del Ibiza Pádel Indoor, en el Ibiza Club de Campo.
Los jugadores argentinos, que han elegido Ibiza para tomar unos días de descanso con sus respectivas familias, han querido pasar una tarde distendida y relajada jugando a uno de los deportes que mayor crecimiento está viviendo en el país y en la isla, y que cada año atrae a más personalidades conocidas de todos los ámbitos.
- La UD Ibiza y la SD Ibiza vuelven a darse la mano por las Festes de la Terra
- La SD Ibiza se pone en marcha con el talento de la isla como bandera
- José Cardona, exvicepresidente de la Federación Balear de Motociclismo: 'La cantera de Ibiza tiene un nivel brutal y necesita unas instalaciones dignas
- La UD Ibiza ficha al central Eric Curbelo por una temporada más otra opcional
- Javier Cardona y Mar Ibán Baker se llevan la segunda jornada de la Liga de Acuatlones 2026 de Ibiza
- El trote vuelve a levantar el telón en Sant Rafel
- Hugo Blascos, piloto de Ibiza, se codea con la élite europea del motocross en Loket
- Dani Ortiz, portero de Ibiza, completa la portería de la Peña Deportiva