Los equipos pitiusos de Tercera RFEF arrancan los primeros entrenamientos de la temporada

Los equipos pitiusos de Tercera RFEF comienzan a coger fondo en las primeras sesiones de entrenamiento de la pretemporada 2026/2027. PE Sant Jordi, SD Formentera y SD Ibiza han empezado esta semana a ejercitarse sobre el césped y a mentalizarse de cara a una temporada en el Grupo 11 que promete emociones fuertes y en la que se espera que algunos de ellos alcancen posiciones de ascenso. El Inter Ibiza, por su parte, no abrirá el telón hasta el próximo lunes, cuando el equipo regresará al verde para preparar los primeros amistosos de la pretemporada.

El primer equipo en ponerse las botas fue Sa Deportiva, que el viernes de la semana pasada dio el pistoletazo de salida a una nueva temporada bajo las órdenes de Raúl Casañ y con numerosas caras nuevas que se han ido adaptando a las dinámicas del grupo. Aunque las primeras sesiones se enfocaron en reforzar el aspecto físico, lo cierto es que el cuadro rojillo ya se prepara para el primer amistoso de la pretemporada, que tendrá lugar el próximo miércoles ante la PE Sant Jordi en el Kiko Serra.

El equipo ibicenco ya ha incorporado a 15 nuevos jugadores este verano tras el descenso de categoría vivido hace unos meses, y buscará regresar nuevamente a Segunda RFEF con un plantel repleto de talento y experiencia para competir por las cotas más altas de la clasificación.

La PE Sant Jordi buscará la revancha en la primera jornada liguera ante el CD Migjorn

Por su parte, la PE Sant Jordi volvió al verde el pasado jueves, después de consumar el ansiado ascenso a la quinta categoría del fútbol español hace mes y medio. Los jordiers, liderados una campaña más por Rafa Payán, regresan al Kiko Serra con el objetivo de preparar una exigente pretemporada, que se traducirá en dos choques ante la SD Formentera, otros dos ante la SD Ibiza, y un último duelo frente a la Peña Deportiva a finales de mes.

Los jugadores de la PE Sant Jordi, tras el primer entrenamiento de la pretemporada. / PE Sant Jordi

En el horizonte espera el CD Migjorn, bestia negra de los verdinegros en la pasada fase de ascenso a Tercera y que será el primer rival de los ibicencos en la competición liguera el próximo 6 de septiembre. Hasta el momento, la entidad pitiusa ha anunciado la renovación de 11 jugadores y la incorporación de siete nuevos futbolistas, que configurarán la plantilla que buscará asentarse en la categoría y colocar el municipio de Sant Jordi en lo más alto.

La SD Formentera también ha puesto rumbo hacia la pretemporada después de que el pasado martes se reincorporara a los entrenamientos. El club formenterense quiere aspirar un año más a meterse en puestos de promoción de ascenso y dejar una temporada de ensueño para los aficionados rojinegros.

Los jugadores de la SD Formentera practican varios ejercicios físicos. / SD Formentera

11 renovaciones, siete salidas y cuatro fichajes resumen el mercado estival de la entidad insular hasta este viernes, a la espera de que se produzcan aún más movimientos a lo largo del próximo mes y que incrementen aún más el potencial de los formenterenses.

El Inter Ibiza, entre los equipos que más se han movido en el mercado

El último equipo en volver a pisar césped será el Inter Ibiza. El cuadro que entrena Carlos Fourcade regresará el próximo lunes a Can Cantó para afrontar una nueva temporada en Tercera RFEF, después de la brillante actuación que llevó a cabo la pasada temporada y en la que finalizó a tan solo ocho puntos del play off.

Los Guerreros ya han firmado a 12 nuevas incorporaciones y renovado a seis de los jugadores que formaron parte del elenco en la pasada temporada, en lo que se está convirtiendo en una reestructuración amplia de la plantilla que este lunes comenzará una ilusionante temporada.

El club ibicenco lo hará, además, tras la marcha de su capitán Adrián Cardona, que abandona la disciplina interista tras disputar 142 partidos y sumar un total de tres ligas y dos copas. Una marcha dolorosa, pero que abre un nuevo ciclo en la aventura de la entidad presidida por Cata Fourcade en Tercera RFEF.