La Travesía de Natación Ciudad de Ibiza regresa este domingo con más de 300 participantes inscritos

La ciudad de Ibiza volverá a vivir este domingo 2 de agosto una de las citas deportivas más emblemáticas del verano con la celebración de una nueva edición de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza, organizada por el Club Trideporte en el Canal de Nado de Figueretas. La prueba vuelve a confirmar el gran interés que despierta entre los aficionados a la natación en aguas abiertas, alcanzando ya más de 300 participantes inscritos, una cifra que consolida el crecimiento de este evento, que cada año reúne a deportistas de Ibiza, Formentera y numerosos visitantes que aprovechan sus vacaciones para disfrutar de una experiencia única frente al perfil de Dalt Vila.

No obstante, quienes todavía quieran participar aún están a tiempo de hacerlo, ya que las inscripciones permanecerán abiertas hasta este sábado a las 8 horas. La participación es totalmente gratuita, con el objetivo de seguir fomentando la práctica de la natación en aguas abiertas entre deportistas de todos los niveles. La competición se desarrollará en la playa de Figueretas, dentro del Canal de Nado, y contará con tres modalidades: una prueba popular de 500 metros, la travesía de 2.000 metros y una divertida competición de relevos 4x500 metros, además de categorías adaptadas para diferentes edades y niveles.

La jornada deportiva comenzará a las 9.30 horas con la salida de la prueba de 500 metros, continuará a las 10 horas con la salida de la distancia de 2.000 metros y finalizará con los relevos a las 11.20 horas. La entrega de trofeos y el tradicional sorteo entre los participantes tendrá lugar a las 12 horas. Los dorsales ya pueden recogerse en Trideporte, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Además, la organización habilitará un último punto de entrega de dorsales y marcación el mismo domingo, hasta las 9 horas, en la plaza Julià Verdera, situada junto a la playa de Figueretas.

Como incentivo para los participantes, los primeros inscritos recibirán una toalla conmemorativa del evento hasta agotar existencias. La organización ha preparado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, con embarcaciones de apoyo, kayaks, tablas de rescate, personal de Protección Civil, asistencia sanitaria y un completo equipo de voluntarios que velarán en todo momento por la seguridad de los nadadores.

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Desde el Club Trideporte se invita "tanto a residentes como a visitantes a acercarse este domingo a la playa de Figueretas para disfrutar de una mañana de deporte, convivencia y espectáculo en un entorno privilegiado, con la imagen de Dalt Vila como escenario de una de las pruebas deportivas más tradicionales del calendario estival de Ibiza".