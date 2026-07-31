Tim Vallmitjana, Thiara Vallmitjana y Paula Ramón, tenistas de playa de Ibiza, disputarán el Europeo Sub-14 en Creta

El tenis playa ibicenco estará representado por partida triple en el próximo Campeonato de Europa Sub-14. Tim Vallmitjana, Thiara Vallmitjana y Paula Ramón, jugadores de Ibiza Beach Tennis, han sido convocados por la selección española para participar en la competición continental, que se celebrará del 19 al 22 de septiembre en Heraklion, en Creta (Grecia).

La presencia de los tres deportistas en la lista del combinado nacional supone un importante reconocimiento a su evolución deportiva y al trabajo que realizan diariamente en los entrenamientos. Su esfuerzo, constancia y compromiso les han permitido ganarse un puesto en una de las principales citas internacionales de su categoría.

Desde Ibiza Beach Tennis han expresado su orgullo por una convocatoria que también pone de relieve el crecimiento de esta modalidad deportiva en la isla y el trabajo de formación desarrollado por el club.

Tim Vallmitjana, Thiara Vallmitjana y Paula Ramón defenderán los colores de España frente a las mejores promesas europeas del tenis playa y representarán al deporte ibicenco en una competición que reunirá en Creta a algunos de los jugadores jóvenes más destacados del continente.