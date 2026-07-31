Los palistas de Ibiza Facundo González y Roy Kikozashvili, preparados para el Nacional de Sprint Olímpico

Los palistas juveniles del Club Nàutic Sant Antoni Facundo González y Roy Kikozashvili participan estos días en el Campeonato de España de Sprint Olímpico, que se celebra en el embalse de Trasona, en Asturias, para las categorías juvenil y sénior.

Los dos deportistas afrontan la competición con el objetivo principal de obtener buenos resultados en la modalidad K2, después de varios meses de preparación conjunta. González y Kikozashvili tomarán parte en las pruebas de 1.000, 500 y 200 metros a bordo de la embarcación doble.

Tres meses de preparación para la esperada cita

Ambos palistas participaron este jueves en las rondas clasificatorias de K1 con la intención de entrar en dinámica de competición, aunque no consiguieron acceder a las siguientes fases. El entrenador del CNSA, Eduardo Prendes, que acompaña a los deportistas en el campeonato, explicó que el principal objetivo de la expedición está centrado en las pruebas por parejas.

«Nuestra intención es conseguir buenos resultados en K2, ya que Facundo y Roy llevan tres meses entrenando en embarcación doble, con la mirada puesta en este Campeonato de España», señaló el técnico.

La presencia de los dos palistas en la cita nacional supone una nueva oportunidad para medir su progresión frente a algunos de los mejores especialistas juveniles del país, tras una preparación específicamente orientada a las tres distancias en las que competirán en Trasona.