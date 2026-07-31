Baloncesto | Segunda FEB
Íker Ruiz, a dar un paso al frente con el Class Sant Antoni
El jugador, que llegó la temporada pasada al club ibicenco, cumplirá el año que le queda de contrato.
Después de una campaña de aclimatación en la Segunda FEB, el andaluz buscará tener un papel más importante en la plantilla que dirigirá Boris Balibrea.
El Class Bàsquet Antoni celebra la renovación de otro de sus jugadores de cara a la temporada 2026/2027. Íker Ruiz González (Málaga, 18 de febrero de 2003) afrontará su segunda temporada en el conjunto sanantoniense de la Segunda FEB. El jugador andaluz cumplirá el año de contrato que le queda con la entidad ibicenca, ya que en el club consideran que el alero puede dar mucho de sí después de un primer ejercicio de aclimatación a la categoría (venía de Tercera FEB).
En su primera experiencia en Segunda FEB, Ruiz participó en 29 partidos con los sanantonienses, promediando algo más de nueve minutos en pista y con 2,4 puntos por encuentro. Su porcentaje de acierto fue del 52,5% en los tiros de dos, del 6,3% en los triples y del 68,6% en los libres.
El malagueño continuará demostrando su talento y calidad para ser un jugador importante en la plantilla que ahora dirigirá Boris Balibrea y que buscará alcanzar un año más el ansiado ascenso a Primerra FEB.
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