La Peña Deportiva regresa a los entrenamientos y emprende su nueva aventura en Segunda RFEF

La Peña Deportiva ya ha comenzado oficialmente la temporada 2026/2027. El cuadro que dirige Ramiro González ha llevado a cabo su primera sesión de entrenamiento durante la mañana de este jueves en el Municipal, con el objetivo de llegar en la mejor condición posible a los próximos compromisos amistosos que ya están a la vuelta de la esquina y que servirán de prueba para testear el rendimiento de los blanquillos.

Los jugadores santaeulalienses salieron al césped a las 8 horas -una hora después de la salida del sol- para realizar los primeros ejercicios físicos y empezar a coger tono de cara a la nueva andadura que el equipo vivirá en Segunda RFEF. Las nuevas caras que se han incorporado durante el verano ya han comenzado a integrarse con sus compañeros, a la espera de conocer nuevos movimientos de entrada o salida que terminen de confeccionar una plantilla que ha sufrido muchos cambios y que espera adaptarse al Grupo 3 de la quinta cuarta categoría del fútbol español.

Y es que ya son siete los fichajes que la Peña Deportiva ha cerrado hasta el momento: Edu Frías, Isra García, Dani Ortiz, Dani Sancho, Juan Silva, Joan Marí y Juanmi Heredero. Aunque es una cifra importante de cara al aprendizaje de los conceptos del equipo y la adaptación al club, lo cierto es que aún se esperan más, ya que el número de bajas asciende a once: Samu Carrasco, Sergi Quirós, Álvaro Martí, Santi Rosa, Moha Gaye, Luis Enrique, Víctor Barber, Santi Maroto, Pedro Parra, Josep Díez y Julen Etxániz.

Ocho renovaciones confirmadas

Sin embargo, la entidad ibicenca ya ha confirmado la continuidad de ocho de sus jugadores y que serán fundamentales para afrontar la nueva aventura en Segunda RFEF: Mubarak, Ander Montori, Ale Vera, Salinas, Marc Fraile, Carlos Moreno, Samu Pinto, el cancerbero Lautaro Callejo y Nico Ortiz, que se enfundarán la elástica blanquilla un año más.

Primera sesión de entrenamiento de la Peña Deportiva. / Peña Deportiva

Todos ellos estarán bajo las órdenes de Ramiro González, el capitán del barco y el líder de este proyecto desde que tomara las riendas del equipo el pasado 31 de marzo y con el que logró el tan esperado ascenso.

El preparador se mostró optimista en la primera sesión de entrenamientos y confía en que el nuevo grupo se integrará cada vez más en la dinámica del equipo: «Que se conozcan, porque estos tres primeros días son para romper un poco el hielo entre nosotros y empezar a trabajar fuerte el lunes, que ya empezaremos con un poco más de carga», apunta.

«El presupuesto dice que vamos a luchar por salvarnos»

González es consciente del gran nivel de los equipos que conformarán el Grupo 3 de Segunda RFEF esta temporada, pero confía en su plantilla y en conseguir el objetivo de la salvación: «El presupuesto dice que vamos a luchar por salvarnos, ya que estamos en un grupo muy fuerte y sabemos las condiciones que tenemos a la hora de montar un club en Ibiza por el tema de la vivienda, pero nos amoldamos y sabemos que es lo que hay, no hay que llorar e intentaremos ser fuertes en otros aspectos».

Aunque el técnico lamenta que las circunstancias que envuelven a la isla imposibilita la llegada de jugadores que le hubiera «encantado» que estuvieran, no quiso poner excusas y se mantuvo positivo: «Donde veo un problema veo una oportunidad para crecer yo y para que crezcan ellos, sin ningún victimismo».

El primer choque de la pretemporada tendrá lugar el próximo 8 de agosto, cuando la Peña Deportiva se mida ante el Inter Ibiza en el Municipal. Una semana después, el 15, llegará el amistoso frente a la UD Ibiza en el Palladium, mientras que el 29 se disputará el último partido de exhibición ante la PE Sant Jordi en Santa Eulària. El choque ante los jordiers será la antesala de la primera jornada de competición ante el CD Minera, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre y que medirá las fuerzas de un conjunto peñista que ya se ha puesto en marcha.