Melqart Media y la Copa del Mundo de Tiro con Honda unen fuerzas para proyectar el patrimonio pitiuso

La Associació Balear de Jocs i Esports Tradicionals, el Club Joventut Atlètica Sant Antoni (JASA) y Melqart Media han formalizado un acuerdo estratégico de colaboración destinado a reforzar la difusión de la cultura, el patrimonio y las tradiciones de las Pitiusas. La alianza también se enmarca en los preparativos de la VII Copa del Mundo de Tiro con Honda, cuya organización fue concedida por la World Slinging Association.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de la asociación, Pep Ribas, y el director del grupo editorial Melqart Media, Ramón Mayol. La compañía reúne los sellos Edicions Aïllades, Ibiza Editions y Melqart Editorial y la colaboración se desarrollará tanto en las islas como en distintos puntos de Baleares y de la península, informan los responsables del proyecto en un comunicado de prensa.

El acuerdo parte del objetivo común de "aumentar la visibilidad de las expresiones culturales propias de las islas en un momento en el que la recuperación del patrimonio inmaterial y la dinamización de la actividad cultural local se han convertido en prioridades para entidades, creadores y agentes sociales".

La proyección exterior, entre los principales objetivos

Una de las principales actuaciones será la colaboración en torno a la VII Copa del Mundo de Tiro con Honda, en cuya organización trabaja Pep Ribas. El evento, añaden los responsables de la iniciativa, aspira a convertirse en "un escaparate internacional de esta práctica tradicional" y busca "reforzar su consideración como una parte esencial del patrimonio cultural y deportivo de las islas".

La proyección exterior constituye otro de los ejes estratégicos del convenio. El programa prevé la participación en ferias, jornadas, exhibiciones y presentaciones en territorios como Asturias, León, Segovia, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía, con el objetivo de "ampliar la difusión del patrimonio pitiuso y establecer nuevas alianzas con instituciones, asociaciones y colectivos culturales de otros puntos del país".

"La cultura escrita y la tradición viva forman parte de un mismo relato"

Ribas, fundador también del Club Joventut Atlètica Sant Antoni, entidad con cerca de 50 años de trayectoria, destaca que el acuerdo "refuerza la misión de la asociación de preservar y difundir los juegos y deportes tradicionales, conectándolos con nuevas audiencias y con el tejido cultural de las islas".

Por su parte, Ramon Mayol señala en la nota de prensa que "la cultura escrita y la tradición viva forman parte de un mismo relato" y confía en que la colaboración "permita que ambos ámbitos se potencien mutuamente".

El acuerdo nace con "vocación de continuidad" y aspira a consolidar una estructura estable de colaboración entre las entidades participantes. Sus responsables reafirman así su compromiso con la protección del patrimonio inmaterial, la promoción del talento local, la recuperación de las tradiciones y la proyección de la cultura pitiusa más allá de las islas.