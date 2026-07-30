Illes Balears y la Comunitat Valenciana reunirán a sus jóvenes promesas en la Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot

La Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot, que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre de este año, contará en su próxima edición con la participación de las selecciones de Illes Balears y de la Comunitat Valenciana. La presencia de ambas formaciones reforzará el carácter formativo de una cita concebida para acercar el ciclismo a las nuevas generaciones y ofrecer a los jóvenes deportistas una experiencia diferente a la de la competición habitual.

La selección de Illes Balears ejercerá como representante del ciclismo autonómico en casa. La Federació de Ciclisme de les Illes Balears desarrolla una destacada labor de promoción y formación entre los deportistas del archipiélago, que podrán participar en uno de los acontecimientos ciclistas más emblemáticos de Ibiza.

El presidente de la federación balear, Toni Bauzá, ha destacado que para la entidad es «un orgullo» formar parte de una prueba de reconocido prestigio como la Vuelta a Ibiza. Bauzá ha agradecido la invitación y ha subrayado que la iniciativa permitirá ofrecer una experiencia especial a los jóvenes corredores y continuar promocionando el ciclismo base tanto en las Pitiusas como en el conjunto de las Illes Balears.

«Es el mejor premio al esfuerzo y al trabajo»

Hasta la isla también se desplazará una representación de la selección de la Comunitat Valenciana, procedente de uno de los territorios con mayor tradición ciclista de España. La Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana mantiene entre sus principales objetivos el impulso del deporte de base y el fomento de la práctica ciclista entre los más jóvenes.

Su presidente, José Enrique «Kike» Gutiérrez, considera que participar en la competición será una experiencia «muy enriquecedora» para los corredores. «Poder viajar fuera de la península y competir en un evento como este les hace muchísima ilusión», ha señalado.

Gutiérrez también ha resaltado que convivir con el ambiente de la Vuelta a Ibiza y estar cerca de grandes referentes del ciclismo supondrá una motivación adicional para los participantes. «Es el mejor premio al esfuerzo y al trabajo que realizan durante toda la temporada», añadió.

Inscripción gratuita para los federados y diez euros para no los federados

La presencia conjunta de las dos selecciones autonómicas convertirá la edición dedicada al ciclismo base en un punto de encuentro para algunas de las promesas del pelotón nacional. Más allá de los kilómetros recorridos, la actividad permitirá a los jóvenes intercambiar experiencias y continuar su formación deportiva en un entorno distinto.

La participación será gratuita para los corredores federados, mientras que los no federados deberán abonar una inscripción de diez euros. El trámite deberá realizarse a través de la página web de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears antes del 9 de octubre a las 17 horas o hasta que se complete el número de plazas disponibles.

Con esta iniciativa, la Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot vuelve a reivindicar la importancia de cuidar la cantera y de ofrecer a los jóvenes ciclistas espacios en los que puedan seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando del deporte.