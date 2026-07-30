Baloncesto | Segunda FEB
Godspower, músculo para el juego interior del Class Sant Antoni
El ala-pívot, de 24 años y una estatura de 2 metros, llega procedente del Melilla, con el que la temporada pasada jugó en Primera FEB
El nuevo integrante del bloque pitiuso cuenta con una notable experiencia en la Segunda FEB y en la antigua LEB Plata
Jeffrey Isima Godspower Johnson, conocido en el mundo del baloncesto como Jeffrey Godspower, es nuevo jugador del Class Bàsquet Sant Antoni para la temporada 26-27 en la Segunda FEB. Nacido en Algeciras (Cádiz) hace 24 años, se trata de un ala-pívot de dos metros de estatura que llega procedente del Club Melilla Baloncesto, con el que la campaña pasada jugó en la Primera FEB pero no pudo mantenerse en la categoría. Fue en el ejercicio 24-25 cuando logró subir a la antesala de la ACB, precisamente en la finalísima ante el bloque pitiuso.
Formado en los equipos de base del Unicaja de Málaga, con el que llegó a disputar la EBA en su filial. En la antigua LEB Plata, formó parte de escuadras como el Clínica Ponferrada, el CB Almansa y el Club Melilla Baloncesto, con el que daría el salto a la segunda competición masculina en España. En Primera FEB, con los melillenses, participó en 32 partidos oficiales, con una media de casi 14 minutos en pista. Promedió 4,3 puntos por encuentro, con unos porcentajes de acierto del 38,9 en los tiros de dos, del 33% en los triples y del 69,2% en los libres. Además, también cuantificó 2,6 rebotes por encuentro.
Mientras, en su última temporada en la Segunda FEB, en el ejercicio 24-25, su portación fue más notable. Actuó en 35 encuentros oficiales, con un promedio de casi 23 minutos jugados por encuentro y 9,3 puntos anotados, además de 5,5 rebotes. Su acierto fue del 53,5% en los lanzamientos de dos puntos, del 36,1% en los triples y del 51,9% en los libres. Con la llegada de Godspower, el Class Sant Antoni se asegura experiencia en la categoría, además de lucha y entrega en el juego interior del equipo que dirigirá Boris Balibrea.
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