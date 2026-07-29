La UD Ibiza y la SD Ibiza vuelven a darse la mano por las Festes de la Terra

La UD Ibiza y la SD Ibiza volverán a medir sus fuerzas el próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 20 horas, en el Palladium Can Misses, con motivo del partido de las Festes de la Terra. Será el segundo año consecutivo en el que los dos principales clubes de fútbol de la ciudad se enfrentan en este encuentro de preparación, que este miércoles fue presentado en las pistas de atletismo del estadio Sánchez y Vivancos con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster; el presidente de la SD Ibiza, Vicente López, y el director deportivo de la UD Ibiza, Míchel Sanz.

El acto estuvo marcado por la buena sintonía entre ambas entidades y el deseo mutuo de que sus respectivos proyectos deportivos tengan éxito durante la próxima temporada. Un ambiente de cordialidad que se trasladó también a las declaraciones de los tres protagonistas, que destacaron la importancia de mantener la unión entre los clubes y las instituciones de la ciudad. Catiana Fuster aprovechó su comparecencia para referirse también al futuro convenio de Can Misses con la UD Ibiza, un asunto sobre el que no ha habido novedades públicas en los últimos meses.

La concejala aseguró que las conversaciones continúan avanzando: "Creo que es algo muy importante, es algo para el futuro del deporte, también de nuestro municipio. Y es normal que tengáis esta incertidumbre y estas ganas de saber. Yo siempre os digo lo mismo, nosotros estamos trabajando y es real que estamos trabajando. Tenemos un equipo de trabajo, tanto por parte de la UD Ibiza como por parte del Ayuntamiento de Ibiza y estamos más avanzados que cuando me preguntasteis la última vez".

La responsable municipal insistió en que la intención sigue siendo alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la misma dirección: "La intención es la misma, la intención es que podamos ir en el mismo camino, que el deporte sea de nuestra ciudad. Y yo creo que con eso y con la buena convivencia que hay entre equipos y entre las instituciones, yo creo que podemos ir avanzando más rápido de lo que teníamos previsto".

Fuster también se refirió a la situación de Es Putxet, donde la SD Ibiza tiene previsto desarrollar el trabajo de sus equipos de cantera, aunque el primer equipo continuará entrenándose y jugando en Sant Rafel mientras se acometen las actuaciones necesarias en la instalación. "La SD Ibiza necesita unas condiciones para jugar y competir y Sant Rafel reúne esas condiciones. Trabajamos para que en un futuro puedan estar todos sus equipos en Es Putxet, donde entrenan sus nueve equipos base de fútbol, porque Es Putxet es un campo en el que nosotros, el Ayuntamiento, hemos puesto mucha ilusión y sobre todo mucha perspectiva de futuro".

Buena sintonía entre clubes

Por su parte, Vicente López celebró que el partido de las Festes de la Terra tenga continuidad y destacó el valor que supone para la preparación de la SD Ibiza enfrentarse a un rival de dos categorías superiores. "Volver a juntarnos para jugar este partido por las Festes de la Terra siempre son buenas noticias. Estoy muy contento de que se celebre otra vez este partido. Fiestas de Ibiza, para la gente de Ibiza, para los futbolistas. Y bueno, un partido de preparación más", apuntó el presidente de la SD Ibiza. López puso en valor la exigencia que tendrá el encuentro para su equipo. "Cabe destacar que jugamos contra la UD Ibiza, equipo de dos categorías superiores, con lo cual, para nuestra preparación, ideal. Y bueno, contentos de que haya buena sintonía y desear suerte a la UD Ibiza y que tengan una buena temporada también", añadió.

Míchel Sanz coincidió en la importancia de que ambos clubes vuelvan a compartir escenario y señaló que el encuentro servirá a la UD Ibiza para continuar avanzando en su preparación. "Hoy en día el fútbol está muy igualado y para nosotros, como ha dicho el presidente de la SD Ibiza, también es un honor estar aquí un año más en este partido. Un partido más de preparación que también tendrá su exigencia, que nos va a servir para coger ritmo y sobre todo también para que nuestra gente vaya viendo a las nuevas incorporaciones, también que nos vayan conociendo».

El director deportivo celeste también explicó las dificultades que ha tenido el club para cerrar el calendario de amistosos de la pretemporada. "Cuesta porque al final las pretemporadas se planifican con mucho más tiempo que en junio. Entonces, al final, si hubiera habido un trabajo previo, que suele ser lo habitual, pues hubiera sido mucho más sencillo. Al final, cuando empezamos a trabajar ya con el míster, los equipos tienen calendario completo y es complicado", reconoció.

Pese a ello, Sanz considera que la UD Ibiza ha conseguido confeccionar una preparación adecuada. "Creo que al final hemos sacado esos ocho partidos que nos van a servir para llegar a punto al 30 de agosto", indicó. El director deportivo descartó, además, que el conjunto celeste vaya a enfrentarse a un equipo de Segunda División durante la pretemporada. "No, porque justo los rivales de Segunda lo que quieren es jugar muy pronto. A nosotros muy pronto no nos va bien porque todavía estamos en fase inicial de pretemporada. Entonces, a partir del 10 de agosto, que es cuando a nosotros nos puede interesar jugar esos partidos de máximo nivel, ellos empiezan la liga", explicó.

El cartel del partido. / Toni Escobar

Sanz también avanzó novedades en el mercado de fichajes. La UD Ibiza tiene prácticamente cerrado un nuevo refuerzo para el lateral izquierdo, que se incorporará próximamente a la isla y cuyo fichaje será anunciado por los canales oficiales del club. "Hay un jugador cuyo puesto es lateral izquierdo que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir el contrato con su equipo. Decir que mañana estará aquí. Que anunciaremos por medios oficiales. Y hay situaciones avanzadas", afirmó.

El ex de la SD Tarazona insistió en que el club no tiene prisa por completar la plantilla y que la prioridad es acertar con los perfiles elegidos. "Lo dije el primer día en la rueda de prensa. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en la selección del futbolista. Y eso lleva tiempo. Si no trabajáramos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es tener el máximo nivel el 30 de agosto para competir todo el año", manifestó.

Tras la primera semana y media de entrenamientos, las sensaciones dentro del vestuario también son positivas. Sanz aseguró que tanto él como Raúl Llona están satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento. "El nivel es muy bueno, muy alto. El míster está satisfecho con todos los futbolistas. Y es verdad que estamos esperando esas dos, tres, cuatro piezas que pueden llegar en estos próximos días, semanas", explicó.

El director deportivo destacó, en este sentido, que la apuesta por futbolistas con experiencia en Segunda División hace que algunas operaciones requieran más tiempo. "Cuando estamos acudiendo a un tipo de futbolista, a un perfil de futbolista que viene de Segunda División, que ha estado pisando esas categorías, es un tiempo también que cuesta trabajar esas operaciones, hasta que se dan, como ha sido el caso de Pedro Ortiz, el caso de Liberto, el caso de Ander Yoldi, que hay muchos futbolistas que vienen de ahí", señaló. "Pero bueno, estamos en el camino bueno y muy contentos con el nivel de entrenamientos, de día a día. Todos muy predispuestos, con sangre, con ganas. Bueno, muy contentos", concluyó Sanz.