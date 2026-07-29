Julen Etxaniz pone fin a su etapa como jugador de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva y Julen Etxaniz separan sus caminos. El zaguero no continuará la próxima temporada en el conjunto de Santa Eulària, que hizo oficial ayer la salida del futbolista. De esta manera, Etxaniz pone punto final a su etapa como jugador peñista después de formar parte de la entidad durante la última temporada.

«Desde la Peña le deseamos mucha suerte en su futuro personal y profesional y le damos las gracias por el tiempo que ha formado parte de nuestra entidad», señaló el conjunto de Santa Eulària, que sigue armando una plantilla de garantías para su regreso a Segunda RFEF.