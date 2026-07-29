Campaña Verano 2026
Fútbol | Segunda RFEF
Julen Etxaniz pone fin a su etapa como jugador de la Peña Deportiva
El club hizo oficial este miércoles la salida del defensa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Peña Deportiva y Julen Etxaniz separan sus caminos. El zaguero no continuará la próxima temporada en el conjunto de Santa Eulària, que hizo oficial ayer la salida del futbolista. De esta manera, Etxaniz pone punto final a su etapa como jugador peñista después de formar parte de la entidad durante la última temporada.
«Desde la Peña le deseamos mucha suerte en su futuro personal y profesional y le damos las gracias por el tiempo que ha formado parte de nuestra entidad», señaló el conjunto de Santa Eulària, que sigue armando una plantilla de garantías para su regreso a Segunda RFEF.
- Marga Míguez, de Sant Antoni al Atlético de Madrid con solo 15 años: 'Me encantaría debutar en el Metropolitano, pero hay que ir poco a poco
- La SD Ibiza se pone en marcha con el talento de la isla como bandera
- José Cardona, exvicepresidente de la Federación Balear de Motociclismo: 'La cantera de Ibiza tiene un nivel brutal y necesita unas instalaciones dignas
- Javier Cardona y Mar Ibán Baker se llevan la segunda jornada de la Liga de Acuatlones 2026 de Ibiza
- Paquito Navarro, número 9 del ranking FIP: «Quiero volver a jugar un Mundial y estar entre los ocho mejores»
- El trote vuelve a levantar el telón en Sant Rafel
- Hugo Blascos, piloto de Ibiza, se codea con la élite europea del motocross en Loket
- Dani Ortiz, portero de Ibiza, completa la portería de la Peña Deportiva