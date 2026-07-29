El Día de la Piragua del Club Nàutic Sant Antoni cumple 25 ediciones y se celebrará el 29 de agosto

El Día de la Piragua, una de las jornadas icónicas del piragüismo en la isla, destinada a fomentar el hermanamiento entre aficionados, cumple este año su 25 edición y se celebrará el 29 de agosto, en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu. El recorrido, como ha sido habitual en las últimas ediciones, no será competitivo y unirá los pantalanes del Club Nàutic Sant Antoni con el rincón de es Salt d’en Portes, donde se virará para volver al puerto. Se espera una participación de un centenar de palistas, que al lucir su dorsal y completar el recorrido se ganarán el derecho a participar en el sorteo de docenas de regalos, incluidas dos unidades de paddle surf con kit de kayak, al ser un año tan especial. Las inscripciones podrán realizarse desde el 18 de agosto hasta la víspera del evento.

La primera edición tuvo lugar el 6 de agosto de 2000 y la pusieron en marcha Pepín Valdés y Neus Mateu, entonces delegado y técnica, respectivamente, de la sección de Piragüismo del CNSA. En aquella ocasión los palistas partieron de la orilla de Caló des Moro con rumbo a Cala Salada y participaron unas 60 personas. El evento llenó la bahía con el colorido de las canoas y tuvo gran aceptación y un carácter popular que, a día de hoy, se sigue manteniendo. Tras aquella experiencia inicial pocas cosas se tuvieron que modificar, excepto ligeros ajustes en los puntos de salida y llegada, y algún recorrido alternativo, manteniéndose el mismo reglamento.

La segunda edición, en 2001, contó con una cifra similar de palistas y ya se planteó el circuito más recurrente, de unos cuatro kilómetros de distancia, con salida desde los pantalanes del CNSA y llegada a Cala Gració, para, tras el avituallamiento en la playa, regresar al club. Desde la primera edición ya se hizo especial hincapié en una de las iniciativas que caracterizan esta jornada: el sorteo de premios entre todos los participantes, con docenas de obsequios cedidos en su mayoría por comercios y servicios locales, entre los que ya figuraba la deseada piragua que, desde entonces, se ha seguido repartiendo, alternándose con paddle surf.

Poco a poco se regularizó una participación de alrededor de cien palistas, estableciéndose el primer gran récord en la VII edición (2006), con 168 aficionados en total, que no se superaron hasta la XV (2014), año en que se contabilizaron 178 deportistas. A lo largo de la historia del Día de la Piragua, sólo ha habido dos años en que no se pudo celebrar: 2008, cuando el Club afrontaba las obras de remodelación integral de sus instalaciones, y 2020, a causa de la pandemia de covid-19. Pero la actividad se retomó el verano siguiente, en 2021, celebrándose una XX edición con casi un centenar de deportistas, que se organizó con las preceptivas medidas higiénicas y de seguridad recomendadas por las autoridades.

En estos últimos años el recorrido ha tenido lugar desde los pantalanes de Es Nàutic al rincón de es Salt d’en Portes, junto al Aquarium de es Cap Blanc, donde se realiza el avituallamiento, regresando a continuación al club para el sorteo de regalos. Con motivo de esta XXV edición, el CNSA ha creado un apartado especial en su web.