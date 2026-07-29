Addif fomenta la inclusión a través de una jornada de natación junto al Club Natación Portus

La Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) celebró una nueva jornada del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa patrocinado por el Consell de Eivissa, con la organización de la VI Jornada Inclusiva de Natación, desarrollada en el Centro Deportivo de Can Coix en colaboración con el Club Natación Portus. La actividad reunió a 39 participantes directos entre deportistas, monitores y técnicos de ambas entidades, quienes compartieron una sesión de entrenamiento diseñada para fomentar la convivencia, la práctica deportiva inclusiva y el aprendizaje mutuo.

La jornada comenzó con una charla sobre normas de convivencia y seguridad, seguida de un calentamiento conjunto y un entrenamiento en las ocho calles de la piscina dirigido por los técnicos del Club Natación Portus. La actividad concluyó con una sesión de estiramientos, una fotografía de grupo y un acto de despedida entre todos los participantes. El encuentro contó además con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Daniel Sánchez, quien mostró su respaldo a este tipo de iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades a través del deporte.

Desde Addif se realiza una valoración de la jornada, destacando "la implicación del Club Natación Portus y la excelente respuesta de los participantes". Este tipo de actividades permiten a las personas con discapacidad "compartir experiencias deportivas en un entorno normalizado, reforzando valores como la inclusión, el respeto y el compañerismo, al tiempo que consolidan el deporte como una herramienta de integración social".