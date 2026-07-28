El Santjosep.net-Sant Jordi ficha a un campeón de Francia sénior de tenis de mesa

El Santjosep.net-Sant Jordi sigue poniendo piezas sobre el tablero para afrontar una nueva temporada en la élite del tenis de mesa nacional. El conjunto de José Ramírez, que ya anunció el fichaje del campeón de España absoluto Miguel Ángel Vílchez, confirmó este miércoles la incorporación del francés Jules Cavaillé, un jugador de 23 años con experiencia en el máximo nivel del tenis de mesa galo y que llega a Ibiza con un título nacional absoluto bajo el brazo.

Cavaillé se formó en las filas del ASPTT Toulouse y desde sus primeros años destacó como uno de los jugadores con mayor proyección de su generación en Francia. Su palmarés comenzó a crecer desde las categorías inferiores, donde ya dejó su sello. En 2013, siendo benjamín, se proclamó campeón de Francia de dobles junto a Dorian Zheng y conquistó la medalla de plata en el torneo individual, después de caer precisamente ante su compañero de dobles.

Dos años más tarde llegó una de sus grandes explosiones como jugador. En 2015, apenas dos meses antes del Campeonato de Francia, Cavaillé era el número uno francés de la categoría minime con 2.259 puntos. No falló a la cita y se proclamó campeón nacional tanto en individuales como en dobles, formando pareja con Bilal Hamache. Su progresión continuó en categoría cadete, donde en 2016 alcanzó la final del Campeonato de Francia individual. En su camino hacia la lucha por el título derrotó a Vincent Picard, entonces número uno de la competición, aunque terminó cediendo en la final ante Hamache.

El gran salto a la categoría absoluta llegó en 2023. Cavaillé se proclamó campeón de Francia sénior de dobles masculinos junto a Stéphane Ouaiche, imponiéndose por 3-0 en la final a Bastien Dupont y Benjamin Fruchart. Un título de especial relevancia al tratarse ya del campeonato nacional absoluto. A nivel de clubes, el francés ha competido en equipos como el Villeneuve-sur-Lot y el Caen TTC, además de acumular experiencia durante varias temporadas en la Pro A, la máxima categoría del tenis de mesa francés.

Ahora, Cavaillé cambia Francia por Ibiza para incorporarse a un Santjosep.net-Sant Jordi que está construyendo un proyecto ambicioso para su regreso a la Superdivisión. El conjunto ibicenco ya cuenta también con Miguel Ángel Vílchez, campeón de España absoluto, y suma así dos refuerzos de primer nivel para afrontar una temporada en la que el objetivo será competir con garantías entre los mejores equipos del país.