Fútbol | Segunda RFEF
La Peña Deportiva pesca talento con pasado en Segunda División
Israel García se compromete por una temporada con el conjunto de Santa Eulària tras dos cursos en las filas del Linares
La Peña Deportiva sigue dando forma a su plantilla para el regreso a Segunda RFEF y ha puesto el foco en un futbolista que, pese a su juventud, ya sabe lo que es pisar el fútbol profesional. El conjunto de Santa Eulària anunció este martes el fichaje de Israel García (Fuenlabrada, 2004), jugador madrileño que llega procedente del Linares y que firma por una temporada. El nuevo refuerzo peñista ocupa la posición de mediocentro ofensivo y destaca por su calidad con el balón, su capacidad para competir y una personalidad que no le hace esconderse cuando toca arremangarse y echar una mano en tareas defensivas. Un perfil que busca aportar talento y alternativas en la zona de tres cuartos a un equipo que prepara su regreso a la categoría de bronce.
García se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano antes de dar el salto al Alcorcón en 2021. Allí no tardó en llamar a la puerta del primer equipo y llegó a debutar esa misma temporada en Segunda División, disputando tres encuentros con el conjunto alfarero. Una experiencia que le permitió conocer de primera mano el fútbol profesional cuando todavía daba sus primeros pasos como jugador sénior. Las dos últimas temporadas las ha desarrollado en las filas del Linares, con el que ha disputado 43 encuentros en el Grupo 4 de Segunda RFEF. En su trayectoria acumula además 63 partidos en la categoría de bronce, cinco en Segunda División y uno en la Copa del Rey. Ahora, con 21 años, García aterriza en Santa Eulària dispuesto a recuperar protagonismo y convertirse en una de las piezas con las que la Peña Deportiva quiere afrontar su regreso a Segunda RFEF
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