La Peña Deportiva arranca el camino de vuelta a Segunda RFEF

La Peña Deportiva ya sabe cómo será su camino hasta el inicio de la competición. El conjunto de Ramiro González ha anunciado este martes su calendario de pretemporada, una hoja de ruta que contempla únicamente tres amistosos antes de que llegue la hora de la verdad. Tres partidos y poco más de un mes de preparación para poner a punto un equipo que afrontará su regreso a Segunda RFEF con el objetivo de conseguir la permanencia.

El club ha informado también de que este jueves 30 de julio, a las 8 horas, la plantilla volverá al trabajo para comenzar la puesta a punto de cara a una temporada en la que los de Santa Eulària tendrán por delante el reto de asentarse de nuevo en Segunda RFEF. Ramiro González y su cuerpo técnico comenzarán así a dar forma a un equipo que tendrá que llegar preparado a un curso exigente.

La preparación del conjunto de Santa Eulària tendrá además un marcado acento local. Los tres rivales serán equipos de la isla, por lo que la Peña no tendrá que salir de Ibiza para disputar ninguno de sus encuentros de pretemporada. El primer test llegará el próximo 8 de agosto, cuando los de Ramiro González se enfrenten al Inter Ibiza en el Municipal de Santa Eulària, en un horario todavía por confirmar. Será la primera oportunidad para comprobar sobre el terreno las primeras pinceladas del nuevo proyecto peñista.

Una semana después llegará la prueba de mayor exigencia. El 15 de agosto, la Peña Deportiva visitará el Palladium Can Misses para medirse a la UD Ibiza. Un duelo que servirá para calibrar el nivel del equipo ante un rival de Primera RFEF y que, además, volverá a enfrentar a dos de los principales referentes del fútbol pitiuso. Después del derbi ante el conjunto celeste, la Peña dispondrá de dos semanas para continuar con su preparación antes de afrontar su último amistoso. Será el 29 de agosto, nuevamente en casa, ante la PE Sant Jordi. El encuentro se disputará en el Municipal de Santa Eulària, aunque el horario todavía está pendiente de confirmación.

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Con este calendario, la Peña Deportiva afrontará una pretemporada más bien corta en cuanto a partidos se refiere. Tres oportunidades para que Ramiro González termine de ensamblar las piezas de un equipo que tendrá que llegar preparado al estreno liguero, previsto para el primer fin de semana de septiembre en el campo de la CD Minera. Después ya no habrá más ensayos. La Peña volverá a Segunda RFEF y lo hará con un objetivo claro: conseguir la permanencia y asentarse en una categoría que exigirá al conjunto de Santa Eulària su mejor versión desde el primer día.