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Baloncesto | Segunda FEB

Pablo Fernández, un talento joven que busca crecer en el Class Sant Antoni

El club ibicenco incorpora al exterior gallego, que llega procedente del Sigaltec CLB, con el que compitió en la Tercera FEB y promedió casi 21 puntos por partido

Cartel del fichaje de Pablo Fernández.

Cartel del fichaje de Pablo Fernández. / CBSA

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Redacción Deportes

Ibiza

El Class Bàsquet Sant Antoni ha conseguido la incorporación de Pablo Fernández Carballo, un talentoso jugador joven que llega a la isla procedente del Sigaltec CLB gallego de la Tercera FEB, con el que acabó en la octava posición del grupo AB de la categoría. Fernández, nacido en Pontevedra el 11 de diciembre de 2004, fue uno de los máximos anotadores de la competición, en la que acabó con un promedio de casi 21 puntos por partido y se destapó como el gran líder del Sigaltec.

Con 1,90 metros de estatura, se desenvuelve en la posición de escolta, aunque también puede jugar de base. Sus porcentajes de acierto en el tiro fueron del 56,3% en los lanzamientos de dos, del 30,6% en los triples y del 65,1% en los libres. Pero además de puntos, también ha demostrado su capacidad reboteadora (con 4,3 capturas por encuentro) y la de asistir (con 1,9 de media). Entre sus hazañas, destacan los 44 puntos que le endosó al Universidad de Valladolid para devolver al Sigaltec CLB a la Tercera FEB (antigua EBA) en junio de 2025. Pablo Fernández firmó una actuación memorable y acaparó todos los focos de aquel encuentro.

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Es hermano del también jugador de baloncesto Martín Fernández Carballo, que el pasado curso jugó en el COB Ourense de la Primera FEB (en su segunda temporada con los ourensanos) y que, incluso, llegó a debutar en la ACB con el Obradoiro. El nuevo jugador del Class saldrá de su Galicia natal y ha aceptado el reto de seguir creciendo. Ahora desembarca en un Sant Antoni que puede ser su gran trampolín para mejorar y darse a conocer un poco más. Llega a un proyecto ambicioso, que nuevamente intentará pelear por el ascenso a la Primera FEB.

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