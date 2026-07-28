La natación de Ibiza pone el broche a una temporada de crecimiento en el Campeonato de España

La natación ibicenca volvió a demostrar que su cantera está preparada para competir al máximo nivel. El Campeonato de España Junior de Verano, celebrado en Sabadell, sirvió para poner el broche a una temporada en la que los representantes de los clubes de la isla volvieron a medirse con los mejores nadadores del país, con Ania Ferrer como gran protagonista gracias a un histórico pleno de finales.

La nadadora del Club Náutico Santa Eulalia completó un campeonato sencillamente espectacular al clasificarse para las finales en las cinco pruebas individuales en las que participó. Una regularidad al alcance de muy pocas nadadoras que tuvo su momento culminante en los 200 metros libres, donde Ferrer se quedó a las puertas del podio nacional al finalizar quinta de España con un tiempo de 2:07.98. Su actuación fue sobresaliente durante las cuatro jornadas de competición. En los 100 metros libres terminó séptima con 58.87, mientras que fue novena en los 50 metros libres (27.59) y en los 50 metros mariposa (28.84). Cerró su participación con otra novena posición en los 100 mariposa, prueba en la que además consiguió batir su mejor marca personal con un registro de 1:04.70.

El CN Santa Eulalia también celebró las actuaciones de Víctor Adda, Gabriel Torres y Umi Pérez. Adda fue 26º en los 50 mariposa (25.89) y logró una nueva mejor marca personal en los 100 libres, con 54.93, mientras que Gabriel Torres también rebajó su registro personal en los 50 libres, donde fue 47º con 24.67. Además, terminó 71º en los 50 mariposa (27.03). Por su parte, Umi Pérez completó una sólida participación con una 43ª posición en los 50 mariposa (27.84) y una 51ª plaza en los 50 espalda (30.50).

El Club Natació Eivissa también cerró su participación con resultados destacados y con tres nadadores que compitieron en la cita nacional. Pau Torres Vega fue 15º en los 200 libres, 12º en los 200 espalda, a apenas tres décimas de acceder a la final, 16º en los 400 estilos y 33º en los 100 mariposa. Una actuación que confirma la progresión del nadador, que año tras año se acerca a las posiciones de finalistas.

Los nadadores del CN Eivissa desplazados al Campeonato de España / CN Eivissa

También brilló Aitor Molina, que en su primera participación en un Campeonato de España terminó 14º en los 200 libres y 19º en los 400 libres. El nadador ha protagonizado una notable progresión durante la temporada y afronta el futuro con margen para seguir escalando posiciones. Por su parte, Nicolás Alba no pudo completar su prueba de 200 metros mariposa al ser descalificado, aunque la experiencia le permitirá acumular un aprendizaje importante de cara a las próximas temporadas.

El Club Natació Portus estuvo representado por Gerard Prats Tur, que volvió a codearse con la élite nacional en las pruebas de espalda. El nadador terminó 22º en los 200 espalda con un tiempo de 2:17.12, fue 26º en los 100 espalda (1:03.30) y completó su participación con una 48ª posición en los 50 espalda (30.05).

Gerard Prats fue el único representante del CN Portus. / CN Portus

Para el CN Portus, la presencia de Prats en el Nacional Junior supone un "nuevo reconocimiento al trabajo constante de un nadador que lleva varias temporadas compitiendo entre los mejores del país". Alcanzar las mínimas exigidas para estar en un Campeonato de España ya supone un éxito y, en su caso, la continuidad en estas citas nacionales demuestra la constancia y el compromiso mantenidos durante todo el curso.

Con este campeonato se pone el punto final a una temporada especialmente positiva para la natación ibicenca. En el caso del Club Natació Eivissa, hasta ocho nadadores de diferentes categorías han competido este curso en campeonatos nacionales, con presencia de tres alevines, dos infantiles y tres juniors, logrando además un bronce nacional de la mano de David Cardona, tercero en los 200 libres de categoría alevín. Los resultados ponen de manifiesto el crecimiento de una cantera que cada temporada gana presencia en las grandes citas nacionales y que también ha incrementado su participación en los Campeonatos de Baleares. Un crecimiento que tiene su reflejo en las piscinas y que permite a los clubes de la isla seguir colocando nadadores entre la élite de sus respectivas categorías.

El Nacional Junior de Sabadell deja así un balance notable para la natación ibicenca, con cinco finales para Ania Ferrer, un quinto puesto nacional, varias mejores marcas personales y una representación cada vez más habitual de los clubes de la isla en las grandes citas del calendario estatal. Un nuevo paso adelante para una cantera que sigue creciendo y que, temporada tras temporada, demuestra que Ibiza también tiene mucho que decir en la natación nacional.