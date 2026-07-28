El Class Sant Antoni comenzará la Liga 26-27 frente al Benicarló en casa

El Class Bàsquet Sant Antoni ya conoce el camino que tendrá que afrontar en la Liga durante la temporada 26-27. El equipo isleño, que está encuadrado en el Grupo B (antes Este) de la Segunda FEB, disputará 26 jornadas tras las que conocerá si se gana nuevamente el derecho a pelear por subir a la Primera FEB. Su debut será el próximo 3 de octubre a las 19.30 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, en el que recibirá al Intermáquinas Benicarló.

El primer desplazamiento del equipo entrenado por Boris Balibrea será una semana después. Los sanantonienses visitarán la cancha del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, el 10 de octubre desde las 18.30 horas. La primera vuelta de la competición concluirá el fin de semana del 3 y 4 de enero de 2027. El Class Sant Antoni la completará viéndose las caras frente al CBZ, con el que cerrará también la temporada regular el 10 de abril. El equipo entrenado por Boris Balibrea, nuevo entrenador, partirá con el listón muy alto, ya que en las tres últimas temporadas el Class Sant Antoni se ha quedado a las puertas del ascenso a la Primera FEB.

Copa de España como preparación

Antes del inicio liguero, el Class Sant Antoni disputará la Copa de España, competición que será un buen banco de pruebas para los ibicencos. El torneo se compone de una fase de grupos, que se llevará a cabo en septiembre (enfrentará a equipos de Segunda FEB); las eliminatorias de dieciseisavos a cuartos de final, que se jugarán entre finales de octubre, mediados de noviembre y mediados de diciembre (ya con los equipos de Primera FEB en liza); y la ‘final four’, con las semifinales y la final (entre el 22 y el 24 de enero de 2027).

El Class Sant Antoni ha quedado encuadrado en el Grupo E del torneo copero, en el que se estrenará ante el CB Getafe. El encuentro será en la pista de los madrileños el 12 de septiembre. El segundo partido lo medirá en el Siroko Sa Pedrera al CB Zaragoza (el 19 de septiembre). Ya en el tercer duelo y último de la fase de grupos, los ‘portmanyins’ visitarán al Tres Cantos madrileño (26 de septiembre).