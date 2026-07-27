La SD Ibiza se pone en marcha con el talento de la isla como bandera

La SD Ibiza ya está en marcha. El conjunto rojillo dio este lunes el primer paso sobre el césped de Sant Rafel con su primera sesión de trabajo con balón, el punto de partida de una temporada en la que la entidad vuelve a tener las ideas muy claras: competir en una Tercera RFEF que se presenta especialmente exigente y hacerlo con el talento de la isla como una de sus principales armas. El equipo dirigido por Raúl Casañ, que afrontará su cuarta temporada al frente del banquillo rojillo, comenzó a trabajar después de que los futbolistas pasaran la pasada semana los pertinentes reconocimientos médicos. Ahora llega el momento de ponerse a punto y empezar a construir un equipo que tendrá más de un mes por delante antes de que el balón eche a rodar de forma oficial.

La primera sesión fue de toma de contacto. Carrera continua, rondos y un partidillo sirvieron para que los jugadores fueran soltando piernas y comenzaran a recuperar sensaciones después del parón estival. Un trabajo todavía suave, pero con un objetivo que empieza a aparecer en el horizonte: llegar en las mejores condiciones posibles a un curso que no será sencillo. Y es que la SD Ibiza vuelve a apostar con fuerza por el producto de la casa. La plantilla contará con once futbolistas ibicencos, además de dos jugadores juveniles que trabajarán en dinámica del primer equipo y que tendrán la oportunidad de convencer a Casañ y a su cuerpo técnico de que están preparados para dar el salto.

La apuesta no es nueva, pero sí supone una declaración de intenciones en un momento en el que la Tercera RFEF balear promete estar más competida que nunca. "Competir en una Tercera RFEF que este año será muy competitiva" es el objetivo que trasladan desde la entidad a Diario de Ibiza, consciente de que la categoría contará además con una importante presencia de equipos pitiusos. La SD Ibiza, Inter Ibiza, PE Sant Jordi y SD Formentera compartirán categoría en una competición que arrancará el primer fin de semana de septiembre. Los de Raúl Casañ debutarán en casa frente al Platges de Calvià, en un estreno que servirá para comprobar hasta dónde puede llegar un proyecto que vuelve a mirar hacia dentro para construir su futuro.

Ocho amistosos para coger ritmo

La SD Ibiza también ha definido su hoja de ruta para una pretemporada que estará cargada de partidos. El primer test llegará el 5 de agosto, frente a la PE Sant Jordi en el Kiko Serra. Tres días después, el 8 de agosto, llegará uno de los platos fuertes del verano, el derbi de Vila ante la UD Ibiza, que se disputará en Palladium Can Misses con motivo de las Festes de la Terra. El calendario continuará el 12 de agosto con la visita al Inter Ibiza en Can Cantó y el 14 de agosto con un nuevo desplazamiento a Mallorca para enfrentarse al Porreres en el primer partido oficial por la Copa Federación. El domingo 16 de agosto, los rojillos volverán a jugar en la isla ante el Sant Rafel.

La recta final de la preparación llevará a la SD Ibiza a medirse el 19 de agosto a la SD Formentera en Sant Rafel, mientras que el 22 de agosto volverá a enfrentarse a la PE Sant Jordi. El penúltimo amistoso será el 26 de agosto contra el Inter Ibiza, de nuevo en Can Cantó, antes de cerrar la pretemporada el 28 de agosto con un desplazamiento a Formentera para medirse a la SD Formentera de Maikel Romero. Ocho pruebas para que Casañ vaya dando forma a su equipo y, sobre todo, para comprobar si la apuesta por los futbolistas de la isla puede convertirse en la gasolina de un proyecto dispuesto a competir sin complejos en una Tercera RFEF que se presenta al rojo vivo.