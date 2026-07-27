La Peña Deportiva presenta su campaña de abonados 2026/27

La SCR Peña Deportiva presentó este lunes oficialmente su campaña de abonados para la temporada 2026/27, una iniciativa que llega bajo el lema: "Aún no hemos tocado techo", un mensaje que simboliza la "ambición y la ilusión" con la que el club afronta un nuevo curso, esta vez en Segunda RFEF. Tras una temporada de "intenso trabajo", la entidad arranca una nueva etapa el próximo 30 de julio con el primer entrenamiento y con el firme propósito de "seguir consolidando el proyecto deportivo e institucional".

La campaña hace un llamamiento a toda la afición para que vuelva a "convertirse en una parte fundamental del equipo y acompañe al club en un año ilusionante". El lema elegido transmite la filosofía que quiere representar la Peña Deportiva: el camino recorrido hasta ahora es solo el comienzo y el techo del club todavía está por alcanzar. Con esta idea, el club invita a "socios, aficionados, familias y empresas a formar parte de una temporada en la que la unión volverá a ser una de las principales fortalezas del equipo".

La campaña de abonados contará con las siguientes modalidades: Infantil (0-18 años): 30 €, jubilado (+65 años): 80 €, club (individual): 200 €, preferente (titular + acompañante): 250 , honor (titular + acompañante): 350 €, VIP: 550 €, platino: 1.000 €, empresa: 1.000€. Además, desde este, año los aficionados podrán adquirir junto a su abono el Pack Peñista: Una camiseta, a elegir entre el modelo 'Som Penya' o la camiseta oficial del primer equipo, más la bufanda oficial del club por 25 y 50 euros respectivamente.

"Desde la Peña Deportiva se anima a todos los aficionados a renovar su compromiso con el club y, a quienes todavía no forman parte de la familia peñista, a dar el paso y vivir una temporada que se presenta apasionante. Tanto la renovación de abono o como nuevas altas pueden tramitarse en las oficinas del club. Porque aún no hemos tocado techo", señalaron desde la entidad.