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Baloncesto | Segunda FEB

Lovre Tvrdic causa baja en el Class Sant Antoni

El escolta croata, que llegó para reforzar al equipo ibicenco en la segunda parte de la pasada temporada 25-26, se despide tras haber participado en 16 partidos oficiales entre Liga y ‘play-off’ de ascenso a la Primera FEB

Cartel de despedida de Tvrdic

Cartel de despedida de Tvrdic / CBSA

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Redacción Deportes

Ibiza

Lovre Tvrdic no continuará en el Class Bàsquet Sant Antoni en la temporada 26-27, en la que los isleños volverán a jugar en la Segunda FEB. El escolta croata y el club ibicenco no han prorrogado el contrato que les unía, por lo que el jugador deberá buscarse un nuevo equipo de cara al próximo curso deportivo.

El baloncestista balcánico llegó en la segunda parte de la campaña pasada a un Class Sant Antoni que peleaba por todo. Finalmente, los isleños acabaron siendo subcampeones del Grupo Este de la Segunda FEB y disputaron el ‘play-off’ de ascenso a Primera FEB por la vía larga. Un año más, se quedaron con la miel en los labios tras no superar la última de las tres eliminatorias, que les enfrentó al Insolac Caja 87.

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Tvrdic participó en 11 encuentros de Liga y cinco de ‘play-off’. Sus números fueron de casi 13 minutos en pista con una media de 5,7 puntos por partido, además de 1,3 rebotes por encuentro. Su porcentaje de acierto fue del 41,7% en los tiros de dos, del 34,1% en los triples y del 81,8% en los libres. Desde el CB Sant Antoni le desearon a Tvrdic "toda la suerte del mundo en sus nuevos proyectos personales y profesionales en el futuro". Además, le agradecieron "todo su esfuerzo e implicación" mientras ha vestido la camiseta ibicenca.

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